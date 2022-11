Ce fel de părinte este Daniel Buzdugan. „Într-o vară, mi-au zis: «Putem să ne descălțăm, să mergem desculți pe străzi?»”

Daniel Buzdugan, 48 de ani, are deja trei decenii de radio, dar este și actor, prezentator TV, realizator de programe radio și jurat în cadrul diverselor show-uri de divertisment. Statornic și în viața de familie, are 27 de ani de relație cu soția sa, Monica, medic stomatolog de profesie, ieșeancă și ea.

„Pot spune că o cheie a succesului este faptul că am fost plecat mult de-acasă! Deși, cred că dacă stăteam mai mult pe acasă, tot aș fi fost alături de ea. Nu-i dau voie să iasă în public fiindcă m-ar eclipsa! Are un spirit al umorului extraordinar”, s-a amuzat Buzdu, invitat „La cină cu Ionela Năstase și Adi Hădean”, la Digi 24.

Daniel Buzdugan cu soția și cei doi copii ai lor

„Prea mult bine dăunează binelui”

În cadrul emisiunii, Daniel a dezvăluit mai multe lucruri despre familia sa. „Tata – milițian, mama – casnică, fiindcă eu m-am născut prematur, la 1,1 kilograme, la aproape 7 luni, cu puține șanse de viață, dar uite că s-a întâmplat minunea”, a povestit actorul.

Recomandări REPORTAJ. Medic de familie la 65 de ani, cu cel mai în vârstă pacient, 94 de ani. În Tulcea, o treime dintre posturile din cabinete sunt ocupate de pensionari

„Făceam ca toate animalele în clasă, iar, la un moment dat, ca un cățel. Acum, seara, hrănesc cățelul, un setter englez, Nicki, de la Nichita, și apoi ne hârjonim cu el. Mergeam pe «Amzei», cu fetița noastră, eu încerc să-i insuflu dragostea de povești, iar acolo e blocul unde a trăit Nichita Stănescu”, sunt alte amintiri din copilăria sa.

„Când nu mai pot, iau câinele și fug în pădure! Mă reglez mergând în natură. Mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ceea ce îmi trebuie. Sunt mulțumit de ceea ce am, prea mult bine dăunează binelui!”, a continuat Buzdu.

Daniel Buzdugan cu băiatul său, într-una din escapadele cu trenul

„Mergem la Gara de Nord, ne urcăm în tren și fugim de acasă!”

Copiii, Luca (16 ani) și Maria (14 ani), au fost crescuți fără restricții dure și de fiecare dată li se dau explicații care să-i ajute să aleagă singuri, a povestit Buzdu despre stilul lui de parenting.

„Maria cântă foarte frumos, are ureche muzicală, face chitară. Acum, e atrasă de echitație, petrece weekenduri întregi la cai. Tată de fată e mai greu. Când am început să ies cu Maria de mănuță și am văzut atâta sensibilitate, nu am știut cum să mă comport, cum s-o educ, ca să nu dau în cealaltă latură, de a fi superprotector”, a povestit omul de radio.

Recomandări Însemnări din Odesa. Înainte de război, ghizii transportau turiștii cu mașini electrice. Astăzi, monumentele UNESCO sunt protejate în cutii antibombă

„Facem năzbâtii, în vacanțe, mergem la Gara de Nord, ne urcăm în tren și fugim de acasă! O luăm spre Brașov, coborâm la Sinaia și le spun copiilor: «Sunteți liberi să faceți ce vreți!». Într-o vară, mi-au zis: «Putem să ne descălțăm, să mergem desculți pe străzi?!». I-am lăsat. Chiar și eu am păstrat, din copilărie, starea de mirare”, a mai dezvăluit ieșeanul.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”

Playtech.ro ȘOC! Cuplu surpriză în showbizul românesc. Vedeta care are un nou iubit la 76 de ani!

Viva.ro Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Observatornews.ro Două familii şi-au împărţit pumni şi picioare la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Motivul: Care copil se dă primul în carusel

Știrileprotv.ro A fost mâncat de porcii din gospodărie. Sfârșit dramatic pentru un bărbat din Botoșani

FANATIK.RO De ce nu e bine să pui magneți pe frigider. Mulți români nu știu că e o mare greșeală

Orangesport.ro Scandal la Cupa Mondială! SUA au modificat steagul adversarei din grupă. Cum arată acum şi care e explicaţia din spatele controversei | FOTO

HOROSCOP Horoscop 27 noiembrie 2022. Berbecii nu prea vor avea parte de liniște, din cauza unor complicații pe care le descoperă acum

PUBLICITATE AVON LIVE SHOPPING! Beneficiază de ultimele oferte de Black Friday