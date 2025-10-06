Actor în serialul „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, difuzat de Antena 1, dar și cântăreț cu multe melodii lansate până acum, Radu Ștefan Bănică a vorbit în cadrul unui interviu pentru Libertatea despre viața lui privată, dar și despre carieră.

Întrebat cum a fost să trăiască într-o familie de artiști, ținând cont că tatăl și bunicul lui sunt două dintre cele mai mari vedete pe care le-a avut vreodată România, Radu Ștefan Bănică a afirmat că acest lucru este și un privilegiu, dar a simți și presiune.

„A fost și este un privilegiu, dar și o responsabilitate. Am crescut cu teatrul, cu muzica și cu respectul pentru public. Am învățat că talentul e doar începutul, restul e muncă, disciplină și pasiune. Evident, a fost și presiune, pentru că lumea așteaptă mereu «ceva în plus» de la mine, dar încerc să-mi găsesc propriul drum”, a spus tânărul artist în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Cât despre relația pe care o are în prezent cu tatăl lui celebru, Radu Ștefan Bănică a precizat că vorbește des cu Ștefan Bănică jr și că acesta i-a dat un sfat foarte important.

„Comunicăm des, chiar dacă uneori doar printr-un mesaj scurt sau un apel rapid. Tata m-a învățat că în carieră trebuie să fii perseverent și să muncești mai mult decât oricine, pentru că nimeni nu îți datorează succesul”, a afirmat Radu Ștefan Bănică.

Am vrut să aflăm de la actorul din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” și dacă s-a gândit să aibă în viitor un proiect comun cu tatăl lui, ținând cont că amândoi apar la Antena 1, dar sunt și cântăreți, iar tânărul a precizat că este posibil ca în viitor să-i vedem unul lângă altul pe scenă.

„Da, și cred că se va întâmpla la momentul potrivit. Nu vreau să forțăm lucrurile doar pentru că suntem tată și fiu. Vreau să fie ceva autentic, în care amândoi credem 100%”, a încheiat Radu Ștefan Bănică interviul pentru Libertatea.

Recent, fiul lui Ștefan Bănică jr a lansat și un EP, intitulat „Prima pagină”, pe care se regăsesc melodii în care Radu Ștefan Bănică cântă despre viața lui.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE