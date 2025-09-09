Fiul lui Ștefan Bănică a lansat recent un EP intitulat „Prima pagină” și joacă în serialul „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, de la Antena 1. Astfel că Libertatea a stat de vorbă cu tânărul, pentru a afla despre ce cântă el în prezent.

„«Prima pagină» este pentru mine un jurnal muzical. Fiecare piesă spune o poveste dintr-o etapă diferită a vieții mele, de la entuziasmul începuturilor, până la momente de introspecție sau chiar despărțiri. Vorbesc despre iubire, despre căutări, despre momentele în care am simțit că totul se prăbușește și despre cum m-am ridicat. E un EP sincer, fără măști, în care oamenii mă pot cunoaște mai bine”, a spus Radu Ștefan Bănică.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Ajuns la 23 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în luna februarie, artistul cântă în piesa „Fără tine” despre despărțirea de persoana iubită. Așa că l-am întrebat în ce stadiu se află relația pe care o are cu Ioana Văllimărescu.

Recomandări Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu

„Viața personală vreau să o țin cât pot de privată, dar pot să spun că acea piesă a fost inspirată din realitate. Nu e un manifest despre «Noi» sau «Gata, s-a terminat», ci mai degrabă o fotografie emoțională a unui moment dificil”, a afirmat Radu Ștefan Bănică în exclusivitate pentru Libertatea.

EP-ul „Prima pagină” cuprinde șase piese care conturează un artist vulnerabil, sincer și optimist, iar Radu Ștefan Bănică ne-a spus care ar fi melodia lui de suflet.

„E greu să aleg. E ca și cum m-ai pune să aleg între frați. Dar dacă ar fi să nominalizez una, „Om mare” are o încărcătură emoțională aparte”, a încheiat fiul lui Ștefan Bănică junior.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE