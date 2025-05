La câteva zile distanță după ce fostul ei soț s-a recăsătorit, Iulia Albu a transmis un mesaj sincer pentru fostul soț, alături de care a atașat imagini în care fiica ei apare alături de tatăl său, într-o zi importantă pentru el.

„Casă de piatră, Mihai și Elena. Mikaela nu avea cum să lipsească de la acest eveniment. Vă las aici câteva cadre surprinse de @bogdanvelea, o surpriză foarte frumoasă și neașteptată”, a scris Iulia Albu pe contul de socializare.

Mikaela a purtat o rochie spectaculoasă și cercei creați de mama sa, Iulia, iar pantofii au fost semnați chiar de tatăl ei, simbolizând astfel armonia dintre părinți și sprijinul necondiționat pentru acest nou început. Tânăra a declarat că este extrem de fericită pentru Mihai Albu și i-a urat „casă de piatră” cu multă emoție. „Rochia și cerceii sunt creați de mama și pantofii – de tata. Sunt foarte recunoscătoare. Sunt foarte fericită pentru tata și îi urez casă de piatră”, a declarat Mikaela Albu.

Mihai Albu și Elena au fost vizibil emoționați pe tot parcursul ceremoniei, trăind momente profunde alături de cei dragi. „Îmi dau lacrimile. Am ajuns și în punctul acesta și sunt cu adevărat fericită. Nu știu cum îl cunosc oamenii pe Mihai, însă eu am avut șansa, privilegiul, să descopăr un om deosebit de rafinat, de manierat, responsabil, implicat, un om extraordinar de bun. Aproape că nu îi găsesc nicio deficiență cât să mă pot lua un pic de el. (…) A fost un «da» cu ecou, ca să se audă, mă simt ușurată, am depășit momentul. (…)

Nu am dormit decât trei ore, noroc cu TikTok-urile astea care te mai animă puțin, dar cred că facem față. (…) Eu am venit de la coafură, make-up și restul și Mihai era la patru ace, simțeam că sunt contra timp, el era deja aranjat, eu – cu sneakersii. Îmi place când îl văd elegant, am destul de des ocazia să îl văd așa”, a declarat Elena, soția lui Mihai Albu, la scurt timp după cununia civilă.

