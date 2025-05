Zi cu emoții puternice pentru celebrul designer Mihai Albu, care s-a căsătorit civil astăzi cu aleasa inimii lui, Elena. Evenimentul, desfășurat într-un cadru elegant și restrâns, a reunit familia și cei mai apropiați prieteni ai cuplului. Unul dintre cele mai speciale momente a fost prezența Mikaelei Albu, fiica lui Mihai din căsnicia cu Iulia Albu, care a strălucit la propriu și la figurat.

Mikaela a purtat o rochie spectaculoasă și cercei creați de mama sa, Iulia, iar pantofii au fost semnați chiar de tatăl ei, simbolizând astfel armonia dintre părinți și sprijinul necondiționat pentru acest nou început. Tânăra a declarat că este extrem de fericită pentru Mihai Albu și i-a urat „casă de piatră” cu multă emoție.

„Rochia și cerceii sunt creați de mama și pantofii – de tata. Sunt foarte recunoscătoare. Sunt foarte fericită pentru tata și îi urez casă de piatră”, a declarat Mikaela Albu.

Elena, declarații emoționante în ziua cununiei cu Mihai Albu

Mihai Albu și Elena au fost vizibil emoționați pe tot parcursul ceremoniei, trăind momente profunde alături de cei dragi.

„Îmi dau lacrimile. Am ajuns și în punctul acesta și sunt cu adevărat fericită. Nu știu cum îl cunosc oamenii pe Mihai, însă eu am avut șansa, privilegiul, să descopăr un om deosebit de rafinat, de manierat, responsabil, implicat, un om extraordinar de bun. Aproape că nu îi găsesc nicio deficiență cât să mă pot lua un pic de el. (…) A fost un «da» cu ecou, ca să se audă, mă simt ușurată, am depășit momentul. (…)

Nu am dormit decât trei ore, noroc cu TikTok-urile astea care te mai animă puțin, dar cred că facem față. (…) Eu am venit de la coafură, makeup și restul și Mihai era la patru ace, simțeam că sunt contra timp, el era deja aranjat, eu – cu sneakersii. Îmi place când il văd elegant, am destul de des ocazia să îl văd așa”, a declarat Elena, soția lui Mihai Albu.

Cununia religioasă și petrecerea de nuntă vor avea loc mâine, iar familia Albu se pregătește pentru o nouă zi plină de emoții și bucurie. După o viață intens trăită în lumina reflectoarelor, Mihai Albu pare să-și fi găsit liniștea și fericirea alături de Elena.

