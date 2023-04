După ce a terminat liceul ca șefă de promoție a absolvenților Colegiului Dimitrie Paciurea și a luat Bac-ul cu media 9,50, Eliza Iliescu a fost admisă la facultatea pe care și-o dorea. Fiica Adrianei Iliescu este studentă la Litere și își dorește să fie profesoară de română și engleză. Adriana Iliescu a anunțat că fiica sa merge și la a doua facultate, cu taxă, la Științe Umane.

Adriana Iliescu: „Suntem bine amândouă”

Fosta profesoară are numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale, spune că tânăra mereu o ajută la treburile casnice, dar mereu pune învățătura pe primul loc. „Suntem bine amândouă, acum urmează să pregătim niște pachețele pentru Paște să trimitem la țară. Așa facem noi în fiecare an. Fetița (Eliza – n.r) este bine cu facultatea, pregătește referate, proiecte și tot așa. Învață!

Eliza mă ajută în perioada asta, și la curățenia de Paște, și la ce mai facem de mâncare noi pentru Sărbători. Atunci când este liberă de la învățat. Pot spune că am un ajutor de nădejde în casă”, a declarat pentru Adriana Iliescu.

Totodată, ea a și lăudat-o pe Eliza pentru notele de la facultate. „Eliza îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele pentru că este mare. Este la facultate acum, nu mai este la liceu. Atunci când are nevoie de mine discutăm pe diverse teme și o ajut cum pot eu mai bine.

Are note doar de 9 și 10 la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă”, a mai declarat Adriana Iliescu pentru click.ro.

Cum se descurcă cu banii Adriana Iliescu

Ajutorul cel mai important pe care îl primește Eliza Iliescu e chiar din partea mamei sale. Adriana Iliescu îi plătește chiar și taxiul fiicei sale pentru a ajunge la timp la orele de la cele două facultăți.

„E la două facultăți, se descurcă foarte bine, și-a mai mutat niște ore de la o grupă la alta, pentru că s-a putut, le-a cerut voie profesorilor. Mai ia taxiul de la o facultate la alta, pentru că nu sunt scumpe, cam 12 lei și ne bucurăm de o toamnă frumoasă”, a declarat Adriana Iliescu într-un alt interviu pentru Click.

În ceea ce privește situația lor financiară, mai ales că a doua facultate a tinerei e cu taxă, Adriana spune că se descurcă cu banii. „Am făcut un calcul și putem face asta. Poate vom lua și un credit, vom vedea! Ar fi vorba despre circa 4.000 de lei anual, o sumă pe care cred că o vom putea acoperi din pensia mea, repet! Știm amândouă că nu va fi simplu. Dar cred cu tărie că va reuși să le facă față!”, a spus ea.

Și a continuat: „Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic”.

