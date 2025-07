Boxerul și frumoasa lui parteneră încearcă să-și trăiască povestea de iubire departe de ochii publicului, iar în primele luni de relație au ținut totul ascuns. Însă în urmă cu mai bine de un an, chiar de Revelion, Anamaria Prodan și Ronald Gavril au recunoscut că formează un cuplu.

De atunci, cei doi au mers în multe vacanțe împreună, locuiesc în aceeași casă și încearcă să îmbine utilul cu plăcutul, adică să aibă atât timp pentru viața lor personală, cât și pentru cea profesională.

Ajunsă la 52 de ani, vârstă pe care a împlinit-o în luna decembrie, Anamaria Prodan are în continuare o formă fizică de invidiat, demonstrând în fiecare zi că, pentru ea, vârsta este doar un număr.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 19

Invitată în emisiunea „Un show păcătos”, frumoasa impresară a dezvăluit cum își menține silueta și ce o obligă Ronald Gavril să facă, pentru a arăta tot mai bine de la o zi la alta.

„E la mine de genă. E genetic: așa era bunica mea, așa era mama mea. Dacă vă uitați la Rebecca, vedeți exact. Și Sara e la fel, și Bebeto. Nu le dai vârsta niciodată pe care o au. Eu când merg în oraș cu copiii mei, oriunde în America, ni se cere cartea de identitate. Mai ales Rebeccăi.

Recomandări De ce votează românii din diaspora cu suveraniștii, deși ei susțin local partide care vor să-i expulzeze. Interviu cu politologul Radu Dumitrescu

Ana ține dietă, s-a îngrășat acum, pentru că mergem în vacanțe sau îmbin utilul cu plăcutul. Și îmi plac dulciurile la nebunie. Uite, de exemplu, am fost în Turcia trei zile, crede-mă că am mâncat baclava până a stat ceasul. Ana s-a născut pentru a mânca! Îmi place la nebunie să mănânc. Eu nu pot să mă abțin și nu vreau, că mă gândesc așa: am o singură viață și trebuie să mi-o fac atât de frumoasă și să nu-mi lipsească nimic.

Mă obligă Ronald să merg pe jos foarte mult. În loc de 10.000 de pași, fac 40.000. Credința este cea care mă ajută, credința în Dumnezeu. Cred că viața pe care am învățat s-o duc e foarte frumoasă, dedicată copiilor mei”, a spus Anamaria Prodan în emisiunea de la Antena Stars.