Ce pasiuni are băiețelul lui Ernest de la Kanal D: „Încerc să-l port în copilăria mea, cea fără tehnologie”

Vedeta de la Kanal D, care s-a făcut remarcată în urmă cu foarte mulți ani, în show-ul „Big Brother”, a devenit o față pe care oricine o recunoaște în ziua de astăzi.

Recent, Ernest a stat de vorbă cu Libertatea despre viața lui, dezvăluind de ce este atât de rar văzut în mediul online.

„Sincer, nu știu. Cert este însă că am încercat să rămân fidel setului de valori, de principii de viață cu care voi m-ați cunoscut. Îmi place să fiu onest, să spun lucrurilor pe nume. Îmi place să-i respect pe semenii mei și să încerc să nu ies în evidență prin ceea ce am, ci mai degrabă prin felul în care gândesc”, a spus prezentatorul de la Kanal D.

Întrebat ce face în momentele în care nu apare la televizor, ținând cont că nu stă pe rețelele de socializare, Ernest ne-a dezvăluit că petrecere foarte mult timp alături de Alex, fiul lui.

„Alex este elev în clasa a V-a. Motivul principal pentru care eu nu mai am timp liber i se datorează lui, dar nu o spun cu regret, ci cu toată dragostea. Căci, punându-mă la mintea lui și făcând parte din universul copilăriei sale, pot evada și eu din zona de adult, astfel uitând de toate responsabilitățile și grijile zilei. Ne plac mașinile, vapoarele, ne place mecanica… Unde e un hârb dezmembrat, hop și noi.

Alex a pus stăpânire pe trusele mele de scule și mereu e în căutare de mașini pe care să le reparăm. Când e cu mine încerc să-l port în copilăria mea, cea fără tehnologie. Să ne imaginăm că suntem personaje sau că suntem în situații extraordinare, să stăm cât mai mult timp afară, în natură… Ne place să ascultăm muzică, să meșterim, să explorăm. Când e cu prietenii lui, e conectat la tehnologie”, a adăugat Ernest Francisc Takacs în exclusivitate pentru Libertatea.

