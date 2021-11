Ramona Bădescu, 52 de ani, este una dintre româncele de succes ale ultimelor decenii, actrița și cântăreața cochetând și cu politica, atât în țară, cât și în Italia, patria sa de adopție. Craioveanca a fost invitata lui Denise Rifai în cadrul emisiunii „40 de întrebări”, la Kanal D, iar printre subiectele abordate au fost și cele despre impactul pe care ea, o femeie frumoasă, l-a avut asupra bărbaților ori ale celebrităților în viața ei.

Trebuia s-o interpreteze pe Maria Tănase

Toto Cutugno a recunoscut pe scenă, la București, că a curtat-o intens pe Ramona, dar ea nu i-a cedat. „Dacă vă spun toți bărbații care m-au curtat, intrăm în prelungiri”, s-a amuzat actrița. Totodată, n-a putut duce la bun sfârșit un proiect pe care l-a avut Sergiu Nicolaescu în anii de final ai vieții sale, un film despre viața Mariei Tănase, iar Ramona Bădescu era distribuită în rolul principal, conform afirmațiilor vedetei.

O întâlnire atât de visată a româncei a fost cu marele actor francez Alain Delon, unul dintre bărbații cei mai râvniți și mai apreciați din showbizul internațional al ultimei jumătăți de veac. „La o reclamă pentru o companie de telefonie mobilă, Alain Delon mi s-a adresat: «Bon jour, Ramona!». Și m-a servit cu cireșe. De emoție mi-a rămas un sâmbure în gât, el încerca să mă liniștească, fiindcă nu mai puteam respira, a crezut că sunt emoționată!”, a povestit, amuzată, românca. A făcut o pasiune pentru marele actor, care ieri a împlinit 86 de ani, decupa fotografii cu el, până în 1999 când au jucat împreună în spotul publicitar.

În luminile rampei

Ramona Bădescu a dezvăluit ce altă vedetă din lumea filmului a avut un impact uriaș asupra ei: „Cel mai mult mi-a plăcut de Jack Nicholson! Când m-a privit, m-am topit”. Apoi, a recunoscut că a legat-o o amiciție specială și de Gerard Depardieu.

Ce i-a răspuns Donald Trump

Printre oamenii importanți cu care a interacționat s-a numărat și fostul președinte american Donald Trump, pe vremea când acesta din urmă era doar un prosper om de afaceri. „Donald Trump era la Moscova și era proprietarul brandului internațional «Miss Univers». O persoană puternică, nu prea zâmbea, un om lins cu toate alifiile. Dar uite că a pierdut alegerile, probabil, nu a folosit toate alifiile! Lui îi plac blondele, eu cred că am fost excepția. Am discutat cu el, îl aveam alături pe agentul meu, nu voia să vorbească așa, cu oricine. L-am întrebat: «De ce nu organizăm un concurs de Miss în România, unde sunt cele mai frumoase femei?!». Și mi-a răspuns, cu vocea lui: «OK, OK, mă voi gândi!»”.

Orban i-a cântat la chitară

Un alt politician, de această dată român, fostul premier Ludovic Orban, a dorit-o în echipa sa liberală pe Ramona Bădescu. Pe vremea când era ministru al transporturilor, ardeleanul i-a încântat simțurile oltencei: „Când am fost la biroul domnului Orban, mi-a cântat la chitară! Nu-mi mai aduc aminte exact, o melodie din zona sa”.

