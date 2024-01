Andreea Bănică recunoaște că a avut în trecut episoade în care nu se accepta așa cum este. A povestit totul, în platoul Kanal D2.

„În ceea ce privește filtrele, într-adevăr, am și eu anumite filtre, cred că avem cu toții asta, doar că le folosesc atunci când mă trezesc și n-am chef să-mi văd fața de dimineață, că-s foarte obosită și mai mereu nu am timp de somn.

Și folosesc dimineața, dar am momente când îmi arăt fața și chipul, pentru că nu mă ascund de nimeni și nu m-am ascuns niciodată. Poate pe vremuri aveam problema asta, însă de ceva timp am mai multă încredere în mine.

Mă cunosc foarte bine, am încredere in mine. Știu când arăt bine, cum arăt bine. Înainte, pe vremuri, nu duceam gunoiul nemachiată. Știam că erau paparazzi după mine, peste tot. Astăzi, ies și în pijamale până la colț, să mă duc la magazin să îmi iau ceva de mâncare. Nu am o problemă cu asta. Asta vine odată cu încrederea în sine”, a declarat Andreea Bănică, la Play It, potrivit Wowbiz.

Momente dificile în copilărie

În copilărie, Andreea Bănică a trecut prin momente dificile, pe care nici azi nu le poate uita. „Aveam momente când știam că vine tata de undeva și vine băut și nu trebuie să am cheia în ușă, că nu putea să deschidă și apoi se enerva, îi săreau nervii și începea să ne înjure, să ne bată, să ne batjocorească.

Ne știa tot blocul, toată Eforia, știa și că eu sunt o mică artistă în devenire, dar știau că nici nu e atât de roz în familia mea. Rușinea aia mă marchează și astăzi”, a dezvăluit Andreea Bănică în emisiune „În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță.

