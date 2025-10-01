Prezentatoarea de la „Vorbește Lumea” a stat de vorbă cu Libertatea, odată cu împlinirea a 10 ani a emisiunii de la PRO TV, și ne-a dezvăluit când și unde l-a cunoscut pe partenerul ei de viață.

Lili Sandu și Silviu Țolu s-au cunoscut pe 13 iulie 2015

„Acum 10 ani mă întorsesem din Los Angeles în România. Îl cunoscusem pe Silviu Țolu. Fix pe 13 iulie, când a început această emisiune, eu l-am cunoscut pe Silviu Țolu în Istanbul. Sunt chestii similare care se legă. Mă rog, o fi destinul, acum nu știu… Dar chiar așa s-a întâmplat! L-am cunoscut, după care am început o relație și a fost anul în care m-am reîntors aici”, a spus Lili Sandu.

Și, pentru că Lili Sandu și Silviu Țolu nu sunt căsătoriți, multă lume se întreabă când va avea loc nunta dintre ei. Astfel că am rugat-o pe vedetă să ne spună dacă are în plan să organizeze marele eveniment.

„Da, știu, toată lumea vorbește de nuntă! Decât noi nu mai vorbim de nuntă. Avem în plan asta, dar nu mai este o prioritate. Adică și noi am vorbit, dar n-am avea când. Deci, efectiv, mai ales acum, de când cu emisiunea, e foarte dificil. Și eu sunt și tipicară, vreau să mă implic, adică nu vreau să găsesc pe cineva care să…”, a afirmat prezentatoarea de la „Vorbește Lumea”, în exclusivitate pentru Libertatea.

Am vrut să aflăm de la Lili Sandu și cum se simte în postura de mamă, dar și dacă Thomas, băiețelul pe care îl are cu Silviu Țolu, le-ar putea călca pe urme și să ajungă în lumea showbizului.

Nu știe dacă Thomas, fiul lor, le va călca pe urme și va ajunge în showbiz

„Câteodată stăteam și mă întrebam: «Băi, oare de ce n-am ales asta, să fiu mamă mai devreme?». Dar așa a fost să fie! Adică sunt convinsă că a venit fix în momentul în care aveam nevoie. Cu Thomas cresc împreună, ne dezvoltăm o relație atât de frumoasă și acum, mai ales la 5 ani, când vorbește, când îmi spune emoții, când putem să discutăm despre lucruri, orice fel de lucruri, mi se pare fantastic. Primii ani au fost mai dificili, că nu-i vorbeam limba, dar acum…

L-am adus în platou, se mai uită. Nu știu, deocamdată, dacă o să-mi calce pe urme. E prea mic și nici nu pun presiune să facă chestia asta. Dacă o să-i placă, îți dai seama că îl voi susține cât voi putea. Dacă nu, și vrea să fie un IT-ist de succes, cu siguranță îl voi susține să facă asta”, a încheiat Lili Sandu interviul pentru Libertatea.

