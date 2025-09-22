La aproximativ 48 de ore după producerea accidentului, Toto Dumitrescu a fost prins de oamenii legii și, după ce a fost reținut pentru 24 de ore, el a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Asta deoarece, după ce a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” (INML) s-a descoperit că fiul lui Ilie Dumitrescu a consumat substanțe interzise.

Potrivit jurnaliștilor de la Gândul, Toto Dumitrescu le-ar fi spus anchetatorilor că nu a consumat cocaină înainte de producerea accidentului, ci după ce a fugit de la fața locului.

Toto Dumitrescu a spus că a consumat droguri după producerea accidentului

„Ancheta în plină desfășurare privitoare la accidentul grav al cărui protagonist este Toto Dumitrescu se află în etapa în care procurorii trebuie să demonstreze dacă el consumase cocaină în momentul în care conducea mașina. Toto a declarat în fața judecătorului că el a consumat droguri după ce a făcut accidentul.

Avocații au făcut contestație împotriva măsurii arestului preventiv încă din timpul judecării acestei măsuri. Dacă se va dovedi că Toto Dumitrescu se afla sub influența drogurilor când a săvârșit accidentul, acuzația va fi una mult mai gravă, iar pedeapsa mult mai mare”, au precizat pentru sursa citată unele surse judiciare.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Giovanni Becali întărește declarația fiului lui Ilie Dumitrescu

Același lucru l-a afirmat și Giovanni Becali la Fanatik. Acesta a precizat că, din câte a auzit el, Toto Dumitrescu ar fi consumat substanțe interzise după ce s-a produs accidentul rutier.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

„Dacă pleci de la locul faptei, e de la 2 la 7 ani. Știau că are probleme cu cocaina. Poate a plecat și, după ce a făcut accidentul, a consumat cocaină. La accident nu are nicio vină. Să mulțumească lui Dumnezeu că nu a fost mai grav. El avea viteză. Putea să intre în plin. Și omorârea era din culpă, dacă era… S-a speriat. Eu stau și mă gândesc că poate după a luat cocaina. Ca să uite. Poate să fie și asta.

S-a speriat. Nici nu a văzut ce e acolo. A văzut că nu sunt morți și a plecat. Probabil a dat telefoane. Probabil taică-su i-a spus să meargă la poliție. Am auzit că a mers pe la vreun prieten: «Ia, trage două linii, să te calmezi». Când a văzut poliția, atunci și-a dat seama că a greșit”, a afirmat Ioan Becali.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE