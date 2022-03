Celia a explicat că a reuşit să slăbească până acum 11 kilograme şi e convinsă că, treptat, îşi va recăpăta silueta zveltă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Eu am reuşit să slăbesc, bănuiesc că toata apa din organism plus ce a fost bebeluş aşa, 11 kilograme, dar e adevărat că am avut 21 de kilograme, deci mai am 10 kilograme de dat jos, dar cu siguranţă o voi face în timp, momentan ne axăm să avem suficient lăptic, să fim suficient de relaxate…”, a mărturisit cântăreaţa pentru Antena Stars, potrivit okmagazine.

Celia şi soţul său au început deja să se gândească la organizarea botezului, însă nimic nu e stabilit, mai ales locaţia.

„Numele fetiţei mele e Sara Maria, iar botezul va fi în câteva luni, dacă va fi în România sau Australia nu am reuşit să hotărâm încă.

Aici o să-l las pe soţ cu decizia şi am zis ca măcar dacă el îşi doreşte, şi reuşim, să mergem în Australia să facem botezul”, a declarat Celia pentru sursa citată.

GSP.RO Gestul incredibil făcut de Moscova. Reacția lui Boris Johnson: "Nu-mi vine să cred"

Playtech.ro Vladimir Putin, AMENINȚARE directă după decizia NATO de a trimite grupuri de luptă în estul Europei. Ce îi transmite lui Joe Biden

Observatornews.ro "Hai mă toţi pe el! Prinde-l, mă!". Un român beat a creat haos la bordul unui avion WizzAir. Bărbatul s-a dezlănţuit după ce a consumat o sticlă de tărie

HOROSCOP Horoscop 25 martie 2022. Scorpionii ar fi bine să accepte faptul că autoritatea nu se impune prin forță, ci prin respect

Știrileprotv.ro Zelenski a numit țările care stau în calea aderării Ucrainei la UE. Cele două state criticate dur. Ce a spus despre România. VIDEO

Telekomsport EXCLUSIV | Gigi Becali a primit o scrisoare de la un oligarh ucrainean. Ce mesaj a avut pentru patronul FCSB

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special