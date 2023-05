În weekend, Dinu Maxer a petrecut pe litoralul românesc, dar nu singur, Cântărețul în vârstă de 48 de ani a fost surprins în compania unei domnișoare brunete, alta decât Ada, cea care i-a fost iubită câteva săptămâni, după divorțul de Deea.

Paparazzi Spynews l-au surprins pe artist în compania Magdalenei Chihaia, care e cunoscută în lumea dansului, dar și în televiziune. Iată AICI imaginile cu cei doi pe litoralul românesc, foarte apropiați unul de altul.

Doar un pas a mai fost până când presa de scandal să îi cupleze pe cei doi. De fapt, Dinu Maxer și Magdalena Chihaia nu formează încă un cuplu, după cum a recunoscut chiar dansatoarea într-un interviu pentru Click.

„Nu, nu sunt împreună cu Dinu! Suntem prieteni și ne înțelegem perfect. Dacă am fi fost ați fi știut. Da, am trecut printr-un divorț, în urmă cu mai mulți ani, iar acum sunt pregătită sufletește și mental să îmi refac viața personală”, a spus ea.

Magdalena Chihaia: „Am fost la emisiuni împreună și nu avem de ce să ne ferim”

Și a continuat: „Adică, nu mă mai gândesc neapărat la căsătorie, am trecut pe acolo și știu cum este. Însă cred că persoana potrivita pentru mine, acel bărbat puternic care să-mi respecte profesia o să apară cât de curând. Înainte de toate mă surprinde faptul că se scrie acum despre acest, lucru având în vedere că eu și Dinu am făcut postări împreună încă de când a lansat melodia „S-a furat mireasa”. Am fost la emisiuni împreună și nu avem de ce să ne ferim .

Suntem prieteni și ne înțelegem foarte bine. De o perioada scurta de timp, Dinu a intrat în lumea latino, așa că o să ne vedeți destul de des împreună. Mai ales că noi avem proiecte împreună: cel cu mireasa, pe parte de MC la evenimente și multe altele, pe care le veți afla pe parcurs. După cum bine știți muzica latino se dansează în doi”.

Totodată, dansatoarea a făcut dezvăluiri și despre ieșirea de pe litoral cu Dinu Maxer, când paparazzi i-au surprins împreună. „Am fost la un festival de bachata în Mamaia, în acest weekend, unde am fost primiti cu brațele deschise și am dansat foarte mult. Consider că cine a „ciripit” trebuia mai întăi să ne întrebe și pe noi care este adevărul și apoi să comenteze”, a mai declarat Magdalena Chihaia pentru Click!

Cine e și cu ce se ocupă Magdalena Chihaia

În vârstă de 37 de ani, Magdalena Chihaia este dansatoare, coregrafă și profesoară de dans. Ea are mai multe proiecte, printre care și un contract cu Teatrul Elisabeta din București, unde performează în diverse spectacole.

Nu e străină nici de lumea televiziunii, acum ceva vreme ea a apărut în emisiunea „iUmor” de la Antena 1. Referitor la viața ei personală, Magdalena Chihaia a fost căsătorită, dar a divorțat.

Dinu Maxer nu pierde timpul după divorțul de Deea

În repetate rânduri, în diferite emisiuni de televiziune, Dinu Maxer a recunoscut că vrea să își refacă viața după divorțul de Deea Maxer, mama copiilor lui. A fost cuplat pentru câteva săptămâni cu Ada, însă s-au despărțit din cauza nepotrivirii de caracter.

Acum, el s-a apropiat de Magdalena Chihaia, însă nu a făcut dezvăluiri până acum despre o relație cu aceasta.

