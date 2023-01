Ana Maria Mărgean – date personale

Ana Maria Mărgean are 13 ani și locuiește în Clinceni, o comună din Illfov situată la periferia Bucureștiului. Adolescenta s-a născut pe 12 iunie 2001 și este zodia Gemeni. Pe Instagram, Ana Maria Mărgean este urmărită de aproximativ 12 mii de persoane, iar pe pagina de Facebook are peste 63 de mii de urmăritori.

Adolescenta a participat la numeroase concursuri și festivaluri de muzică, are peste 100 de trofee, diplome și medalii câștigate. Ana Maria Mărgea și-a descoperit pasiunea pentru muzică la vârsta de cinci ani și de atunci studiază canto și pian. În anul 2020, adolescenta a câștigat un trofeu în cadrul Festivalului Internațional De Canto „Cezar Ouatu”, organizat la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești.

Cum și-a descoperit Ana Maria Mărgean pasiunea pentru arta ventrilociei

În urmă cu 2 ani, Ana Maria Mărgean a descoperit arta ventrilociei pe YouTube. „În urmă cu doi ani, în pandemie, pot să spun că eram cam plictisită și nu aveam prea multe de făcut, așa că am descoperit un video cu Terry Fator și am fost impresionată. Era atât de priceput! Am fost foarte curioasă să vă cum funcționează. Când am împlinit 11 ani, părinții mei mi-au făcut cadou o păpușă. Am numit-o Lizzie și este cea mai bună prietenă a mea. Ventrilocia în România nu este atât de cunoscută. Când am primit Golden Buzz la „Românii au talent”, mă gândeam dacă asta chiar se întâmplă. În finală am fost foarte emoționantă. Nu-mi venea să cred”, a povestit adolescenta.

Recomandări O agenție de publicitate din anturajul PNL, în spatele unor campanii sponsorizate pe Facebook contra Emiliei Șercan. Atacurile, după dezvăluirile despre plagiatul lui Bode

Ana Maria Mărgean a câștigat „Românii au talent”, sezonul 11

Ana Maria Mărgean este câștigătoarea sezonului 11 „Românii au talent”, după o finală extraordinară în care toți concurenții au prezentat numere spectaculoase. Tânăra care a primit Golden Buzz din partea Andrei s-a remarcat încă din audiții, apoi în semifinale a avut o altă reprezentație impresionantă.

„În acel moment, eu nu mai auzeam, nu mai simțeam nimic. Pur și simplu nu știam ce se întâmplă și când mi-am auzit numele. Chiar m-am piedut total, nu știam ce se întâmplă. Lizzy n-a fost foarte emoționată, dar m-a încurajat pe mine.”

Ana Maria Mărgean a primit în seara de 28 mai 2021 trofeul „Românii au talent”, dar și premiul în valoare de 120.000 de euro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Cum s-a schimbat viața Ana Mariei Mărgean după ce a câștigat „Românii au talent”

Adolescenta a povestit în urmă cu câteva luni ce a făcut cu marele premiu pe care l-a câștigat la „Românii au talent”. „După ce am câștigat, nu știam ce să fac cu ei. Acum i-am investit într-o căsuță smart, pentru mine și familia mea. Este o căsuță mult mai eficientă din punct de vedere al tehnologiei. Este o căsuță în Clinceni și are tot ce îi trebuie”, a povestit Ana Maria Mărgean.

Recomandări INVESTIGAȚIE Gabriel Țuțu, directorul ROMARM reținut de DNA, făcuse o escrocherie și avea interzis să vândă polițe de asigurări, dar a fost numit să conducă 15 fabrici strategice de armament

„După show, viața mea s-a schimbat complet. Emisiuni, interviuri pentru ziare. Înainte de a participa la emisiune, eu și familia mea locuiam într-un apartament mic. Acum locuim într-o casă și sunt mândră că stăm într-o casă pe care am construit-o. Mereu când mă uitam la America’s Got Talent mă gândeam cum este să fii acolo. Acum sunt aici și mă simt foarte specială. Visul meu este să am un show precum Terry.”

Ana Maria Mărgean a ajuns în finala „America’s Got Talent All-Stars”

Ana Maria Mărgean a fost votată de publicul american pentru a merge în finala „America’s Got Talent All-Stars”. Jurații show-ului au fost impresionați de fetița talentată și s-au ridicat în picioare pentru a o aplauda.

„Bună! Numele meu este Ana Maria Mărgean, am 13 ani și vin din România. Sunt câștigătoarea show-ului Românii au talent, sezon 11”, s-a prezentat adolescenta în fața celor trei jurați.

„Nu e de mirare că ai câștigat Românii au talent. Ești incredibilă, ești superbă, cânți minunat, îmi place prietenul tău blănos, și momentul a fost și amuzant, pe deasupra”, a spus Heidi Klum încântată.

Recomandări În 30 de ani, Republica Moldova a pierdut 40% din populație. Un dezastru demografic sau „moartea moldovenească”

Howie Mandel a spus: „M-am amuzat. Nu pot să cred povestea ta, că te-ai apucat de ventrilocie în timpul pandemiei. Adică, nu ai nici măcar doi ani de experiență. Asta a fost senzațional.”

„Faptul că tu ai căutat online, că te-ai inspirat de la oameni care au participat la Americas Got Talent înseamnă că ești o vedetă AGT All-Star! Fanii te vor adora!”.

„Este palpitant să vezi cea mai bună dintre cei mai buni”, a declarat și Simon Cowell. „Adică, ești foarte amuzantă!”.

Animalul de pluș pe care Ana Maria Mărgean l-a folosit pentru numărul de la „America’s Got Talent All-Stars” a fost realizat chiar de mama sa.

GSP.RO „Este un şoc.” Pițurcă l-a sunat pe Dragomir înainte să fie reținut de DNA. Ce i-a mărturisit

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Ce avere are Victor Pițurcă, de fapt! Afacerile neașteptate din care a făcut bani

Viva.ro Dan Alexa rupe tăcerea, la 4 ani de la pumnul încasat de la Anamaria Prodan: 'M-a afectat foarte mult'

Observatornews.ro "Mamă, ce-i aici! Uite ușa unde e". O șoferiță de 19 ani a făcut prăpăd cu mașina, la intrarea în Timișoara. A rupt un stâlp, bucăți din Golf au zburat pe șosea

Știrileprotv.ro Animație grafică. Cum s-a produs accidentul provocat de “gheața neagră”. Marius a murit după ce a sărit în gol zeci de metri

FANATIK.RO Gianina din Las Fierbinți și-a schimbat numele real în buletin. Cum o cheamă, de fapt, după ce s-a căsătorit

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 31 ianuarie 2023. Gemenii ar fi bine să acorde mai multă atenție mesajelor pe care le adresează celor cu care au avut deja neînțelegeri