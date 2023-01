Ana Maria Mărgean, la „America's Got Talent: All Stars”. Jurații au aplaudat-o în picioare: „Ești incredibilă”

Ana Maria Mărgean, care are acum 13 ani, a urcat pe scenă încrezătoare, dar emoționată. Imediat i-a lăsat fără cuvinte pe jurați, care, la sfârșitul numărului ei de ventrilocie, s-au ridicat în picioare și au aplaudat-o.

„Ești incredibilă! Și cânți atât de frumos! Mi-au plăcut și glumele!”, i-a spus Heidi Klum tinerei artiste. Și Howie Mandel, și Simon Cowell au felicitat-o pe Ana Maria Mărgean pentru numărul ei.

Jurații au fost uimiți când au aflat că animalul de pluș cu care și-a realizat Ana Maria numărul e confecționat chiar de mama ei. Aceasta a fost prezentă în public, fiind extrem de emoționată când și-a văzut fiica pe scenă.

Cine este Ana Maria Mărgean, care a câștigat „Românii au talent” 2021

În urmă cu 3 ani, Ana Maria a descoperit pe YouTube arta ventrilociei. Pe păpușa Lizzie, „colega” ei de scenă de la „Românii au talent”, a primit-o cadou în 2020, iar preselecțiile de la „Românii au talent” au fost prima apariție pe scenă împreună, scrie protv.ro.

Ana Maria a vorbit la Pro TV și despre cum a descoperit pasiunea pentru ventrilocie și de când a început să se pregătească temeinic. „Anul trecut de ziua mea am primit-o pe Lizzy și am devenit cele mai bune prietene. Eu rețin repede, am ureche muzicală. Părinții mei au văzut asta și m-au dus la canto”, spunea tânăra în 2021.

Ana Maria Mărgean este câștigătoarea sezonului 11 „Românii au talent”, după o finală extraordinară în care toți concurenții au prezentat numere spectaculoase. Tânăra care a primit Golden Buzz din partea Andrei s-a remarcat încă din audiții, apoi în semifinale a avut o altă reprezentație impresionantă.

