În ediția de seara trecută, la „Xtra Night Show” a fost invitat Johny Romano, cunoscut ca protejatul lui Connect-R, dar și noua senzație a muzicii românești. Mulți deja au auzit prima lui melodie „Na janau”, însă puțini știu cine este artistul care o interpretează. Talentul său a fost descoperit recent de Connect-R dintr-o simplă întâmplare. Pepe joacă în videoclipul piesei.

„Numele meu, Johny, este real, așa mă strigă mama de când eram copil. Romano este adăugarea artistică. (…) Cu Connect-R m-am întâlnit de curând. Cântam freestyle prin casă și un prieten de-ai mei a postat pe Instagram și a etichetat mai mulți artiști. Nenicu, eu așa îi zic lui Connect-R, a sesizat și mi-a scris: «Hai la studio să facem treabă». Am fost la studio și în 10 minute făceam muzică. Am venit ca și rapper, inițial. În prima zi când am fost la studio nu a mers calculatorul, iar el acolo are clape. A cântat la clape ceva mai moale și am început natural să cânt. S-a mirat și el. Până la urmă a mers calculatorul, am pus un instrumental și am dat un freestyle. I-a plăcut. (…) A ieșit versul «Mă vede țiganii» ca să fie cât mai veritabil”, a declarat Johny Romano la Antena Stars.

Pentru prima sa melodie, Connect-R s-a ocupat de muzică și de orchestrație, iar tânărul artist a compus textul. Versul din refrenul melodiei, «Mă vede țiganii», a stârnit multe controverse, pentru că nu este corect din punct de vedere gramatical.

Dan Capatos a amintit acest lucru în emisiunea de aseară, iar Johny Romano a spus că își asumă această alegere, dar și motivul pentru care a ales să cânte greșit.

„Mulți ani după ce au apărut manelele și au devenit extrem de cunoscute, cei care se deziceau de stil spuneau că nici măcar nu cântă corect românește și că strică treaba. Deși, iată că, în timp, maneaua depinde cultura noastră urbană cum s-a întâmplat cu alte stiluri prin multe alte părți. Era cumva un adevăr. Mai făceau rabat de la limba română corect vorbită. Acum mult timp după nu prea mai găsești greșeli gramaticale, iar acum s-ar putea să fie atacată treaba asta”, a spus prezentatorul de la „Xtra Night Show”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Connect-R a fost foarte încântat de talentul lui Johny Romano, iar acesta l-a chemat la studio, acolo unde a înregistrat prima piesă. Fostul concurent de la „Asia Express” l-a ajutat să se lanseze în industria muzicală din România, iar acum pare că deja a prins la public. Artistul speră să colaboreze cât mai mult cu Connect-R.

„Mi-am asumat. Am vrut ca refrenul să fie autentic. Voi mai continua colaborarea cu Connect-R. Ca să spun sincer, eu știam să fac muzică și înainte, dar nu aveam creierul de producător și aparatura potrivită. E extraordinar cum lucrăm. Felul în care fac muzică cu el… unul cu altul, totul iese extraordinar, rapid, de cele mai multe ori nici nu vorbim între noi. Nici nu apucă să termine propoziția, știu ce vrea să zică, și invers, la fel. Cultura muzicală e foarte asemănătoare”, spune artistul.

Cu toate că au existat confuzii despre stilul muzical, Johny Romano explică faptul că melodia nu are nicio legătură cu manelele. „Eu i-am pus Johny Romano pentru că mi se pare combinația perfectă între un hip-hop, trap cu un accent impecabil de Atlanta. (…) Eu am format un gang, Romano Gang. Primul produs de succes este Johny Romano, dar nu i-aș spune produs de succes. Eu sunt un susținător pentru un talent imens. I-am pus un instrumental pe care îl aveam. El a dat versurile freestyle. Nu scrie niciodată. După ce i-am ascultat versurile în engleză… E fenomenal. Este special. Eu m-am decis să fac treaba asta și exista riscul să fie asociat cum nu trebuie. Următoarea piesă de la Johny este cu un mesaj social”, a spus Connect-R la ProFM.

Citeşte şi:

Concurenții de la „Asia Express” sezonul 4 intră în bucătăria „Chefi la cuțite”. Anunțul, făcut de Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu

Cum și-a anunțat Victoria Răileanu fiul despre divorțul de tatăl lui: „I-am răspuns la toate întrebările”

Răsturnare de situație în conflictul dintre Ilie Năstase și Ciprian Marica. S-au împăcat: „Toată lumea spune că dăm tunuri de 50 de milioane de euro”

PARTENERI - GSP.RO Cum a ajutat-o Benone Sinulescu pe Nadia Comăneci: „A venit miliția la ușă, ea era atât de speriată”

Playtech.ro Vasile Muraru, pus la pat după a doua doză de vaccin. Ce a pățit marele artist

Observatornews.ro Fostul jucător de fotbal american Zac Stacey, filmat în timp ce-și lovește cu bestialitate fosta iubită în faţa bebeluşului de 5 luni. VIDEO

HOROSCOP Horoscop 19 noiembrie 2021. Capricornii vor avea ocazia să-și clarifice anumite probleme care i-au pus serios pe gânduri

Știrileprotv.ro Trebuie descărcat din nou certificatul verde după doza 3? Răspunsul CNCAV

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE ELLE și Arcane te invită la CONCURS SPECIAL