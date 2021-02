Cine sunt jurații „Românii au talent 2021”. Andi Moisescu, încântat de noul sezon. „Pentru mulți dintre artiști, aceasta este șansa evadării într-o lume mai bună”

Cine sunt jurații „Românii au talent 2021”, unul dintre cele mai așteptate show-uri de divertisment

Anul acesta, la masa juriului se vor afla, Andra, Andi Moisescu, Florin Călinescu și actrița Alexandra Dinu, cea care îl va înlocui pe Mihai Petre.

Andra, care se află la masa juriului ”Românii au talent încă din primul sezon, a făcut câteva dezvăluiri despre noua ediție.

„Acest an va fi unul spectaculos, sunt sigură că momentele vor fi de nota 10, pentru că este al zecelea sezon! Sezoanele de până acum le-au dat încredere oamenilor că Românii au Talent este scena unde orice vis devine realitate, orice este posibil.

Noi, jurații, ne bucurăm de toate momentele, sunt convinsă că și cei de acasă, ca și noi, se bucură la fel de mult de acest show”, a declarat Andra.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo.

În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit.

Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul!

Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”, a spus Alexandra Dinu, juratul de la la Pro TV.

”Pentru mulți dintre artiști, aceasta este șansa evadării într-o lume mai bună”, așa descrie juratul Andi Moisescu scena de la Românii au talent.

Ce se va întâmpla în prima ediție „Românii au talent”, sezonul 11

De la 20:30, magia talentului ne va face să visăm, ne va readuce încrederea că totul va fi bine și că putem depăși orice barieră atunci când credem în noi!

Concurenți care și-au dorit de mult timp să vină în fața juraților, au demonstrat că pot găsi partea bună și în astfel de perioade și au profitat de timpul liber pentru a-și îndeplini un vis.

„De ani de zile de când există show-ul nu apucam să ajungem pentru că ori plecam ori abia veneam în țară. Să fim în fața publicului românesc, ne bucură”, vor spune membrii unei familii, soț și soție. Ce moment au pregătit și ce reacții vor stârni, descoperim curând.

Un concurent va depăși limitele imposibilului și îi va face pe jurați să rămână fără respirație cu un număr cunoscut la nivel mondial!

Un moment greu de uitat va primi și comentarii pe măsură de la maestrul Florin Călinescu: ”Faptul că tu ai pus în pagină acest lucru demonstrează că omul nu are limite”. Să fie oare unul dintre concurenții pe care-l vom vedea și în etapele următoare?

Prima ediție va aduce reprezentații care o vor impresiona pe noua jurată a show-ului.

Alexandra Dinu, proaspăt întoarsă de pe cele mai înalte culmi ale filmului pe cea mai mare scenă a talentului, se va lăsa vrăjită de ceea ce va vedea și își va declara admirația pentru munca celor din fața ei: „Sunt momente când nu există cuvinte pentru a verbaliza emoția pe care o trăiești”.

