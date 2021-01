Totul despre Alexandra Dinu, jurata de la „Românii au talent”, sezonul 11

Alexandra Dinu, noua vedetă de la masa juriului „Românii au talent 2021”

Alexandra Dinu face parte din juriul Românii au talent, sezonul 11, după plecarea lui Mihai Petre. Vedeta este încântată de noul proiect.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit.

Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul!

Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba”, a declarat Alexandra Dinu, înainte de a începe filmările.

Trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Jeffrey Greenstein

Alexandra și Jeffrey Greenstein sunt împreună de aproape trei ani și formează un cuplu solid. Jeffrey este un reputat producător la Hollywood, promovat de curând drept președinte al companiei Millennium.

Înainte de această funcție, s-a ocupat de vânzarea și distribuirea a peste 50 de filme produse de studio, care au adus încasări de 1,75 miliarde de dolari. Cei doi au fost extrem de discreți cu aparițiile în public.

Viața Alexandrei Dinu, între Italia și America

„Viața mea se împarte între Italia și Statele Unite, iar acum și România. Am ajuns, însă, la București de la Roma. Am revenit în Europa la începutul anului pentru o miniserie ce trebuia să se filmeze în Italia, însă a venit pandemia, lucrurile s-au tergiversat și filmările s-au amânat.

Am profitat, apoi, de această perioadă, nesperată, de timp liber pentru a petrece timp alături de mama și de bunica mea, care locuiesc la Catania, în Sicilia.

Vara mi-am petrecut-o în Sicilia, unde ni s-a alăturat și Mario, așa că a fost o vară cu totul specială”, a spus Alexandra Dinu într-un interviu pentru VIVA!

„Trebuie să precizez că mutarea în Statele Unite nu a fost determinată de noua relație din viața mea, ci de ambițiile mele profesionale. Ca pentru orice persoană care îmbrățișează această pasiune a actoriei, Hollywoodul este „visul suprem.

În 2013, după un rol de succes în miniseria „Rosso San Valentino, care avea, în medie, 6 milioane de telespectatori pe episod, am primit o propunere de la un producător din Statele Unite de a da o probă pentru filmul „Final Score, cu Pierce Brosnan și Dave Bautista.

Am descoperit astfel o lume nouă, copilul meu s-a îndrăgostit efectiv de Los Angeles – cunoștea orașul din jocurile electronice – și visa să joace baschet în America… Mario a început repede să învețe engleza și am considerat atunci că este o experiență bună de trăit, atât pentru mine, cât și pentru el.

S-a născut, astfel, o nouă aventură pentru noi… știam că e o industrie complet diferită față de Europa și mi-am dorit foarte mult să o descopăr.

Cel mai probabil voi relata toată această experiență într-o carte biografică. (zâmbește) Ulterior, au venit rolurile din „Bullet Head, alături de Adrien Brody, Antonio Banderas și John Malkovich, dar și cel din „211, alături de Nicolas Cage”, a mai adăugat ea.

Căsătoria cu Adrian Mutu

Alexandra Dinu s-a căsătorit cu Adrian Mutu la o vârstă fragedă. Cei doi au împreună un băiat, pe Mario.

Din păcate, căsnicia lor nu a durat și fiecare a luat-o pe drumuri separate. Actrița a recunoscut că experiența căsătoriei a ajutat-o să crească și să își dea seama ce își dorește cu adevărat.

„La vremea respectivă, am trăit foarte intens totul, eram și foarte tânără și fără experiență. Astăzi însă, este un capitol încheiat de foarte mult timp, am senzația că face parte „dintr-o altă viață.

Este o experiență care m-a ajutat să cresc, să mă cunosc și să înțeleg ce îmi doresc. Și mi-a lăsat cel mai de preț cadou: pe fiul meu, Mario. Așa că voi fi veșnic recunoscătoare pentru asta”, a spus Alexandra Dinu.

