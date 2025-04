Toate cele patru biografii despre The Beatles, care vor aborda fiecare membru al trupei, vor fi lansate în cinematografe în aprilie 2028. Distribuția pentru cele patru filme regizate de Sam Mendes a fost oficial anunțată, iar Harris Dickinson va juca rolul lui John Lennon, Paul Mescal pe Paul McCartney, Barry Keoghan pe Ringo Starr și Joseph Quinn pe George Harrison.

Sam Mendes, regizorul câștigător al unui premiu Oscar pentru filme precum „American Beauty”, „1917” și „Skyfall”, a avut o apariție-surpriză pe scenă alături de cei patru actori la CinemaCon, un eveniment anual al industriei cinematografice de la Hollywood, care a avut loc în Las Vegas luni seara, potrivit variety.com.

„Nu facem doar un film despre The Beatles – facem patru”

Mendes a confirmat că cele patru biografii, fiecare concentrându-se pe un membru al trupei, vor fi lansate toate în aceeași lună: aprilie 2028. „Nu facem doar un film despre The Beatles – facem patru”, a spus Mendes. „Poate că aceasta este o șansă de a-i înțelege mai profund.”

Mendes a adăugat că The Beatles „au redefinit cultura și au rămas cu tine pe viață”, numindu-i „cea mai semnificativă trupă din toate timpurile”.

Regizorul a încercat să facă un film despre The Beatles „de ani de zile, dar am renunțat în cele din urmă”, spunând că „povestea era prea mare pentru un singur film” și că nu dorea să facă un serial de televiziune. „Trebuia să existe o modalitate de a spune această poveste epică pentru o nouă generație”, a spus el publicului, adăugând: „Vă pot asigura că mai sunt multe de explorat și cred că am găsit o modalitate de a face acest lucru.”

Pe scenă, Dickinson, Mescal, Keoghan și Quinn au recitat un fragment din celebra melodie a trupei „Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band”: „E minunat să fiu aici, cu siguranță este un sentiment extraordinar, sunteți o audiență atât de plăcută, am vrea să vă luăm cu noi acasă”. Proiectul lui Mendes beneficiază de sprijinul lui Paul McCartney și Ringo Starr, precum și al familiilor lui John Lennon și George Harrison. Este prima dată când aceștia, împreună cu deținătorii drepturilor de autor Apple, au acordat drepturi complete asupra poveștilor de viață și ale muzicii pentru un film cu scenariul scris.

Mescal, starul său din „Gladiator II”, va juca unul dintre membrii trupei The Beatles

Nu toată distribuția a fost o surpriză: anul trecut, regizorul Ridley Scott a confirmat accidental zvonul că Mescal, starul său din „Gladiator II”, va juca unul dintre membrii trupei. Ulterior, Mescal a spus diplomatic că „ar fi un vis devenit realitate”.

De asemenea, Starr sugerase anterior că Keoghan a fost distribuit pentru a-l juca pe el, spunând: „Cred că el ia lecții de baterie undeva și sper să nu fie prea multe.”

Despre The Beatles

The Beatles s-au format în 1960 și au schimbat cursul istoriei muzicale înainte de a se despărți în 1970. Pe lângă numeroasele lor albume și hituri, trupa a realizat cinci filme legate de albumele lor de impact, începând cu „A Hard Days Night” în 1964 și terminând cu „Let It Be” (1970), toate fiind bine primite, cu excepția „Magical Mystery Tour” din 1967.

Despre trupa The Beatles au fost realizate zeci de documentare, dar și aproximativ 18 biografii pe marele și micile ecrane, dintre care cele mai apreciate sunt „Backbeat” din 1994, care se concentrează pe fostul chitarist Stuart Sutcliffe, și „Nowhere Boy” din 2009, despre copilăria lui John Lennon.

