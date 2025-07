Iată că dorința fanilor nu s-a îndeplinit, iar Dorian Popa și Claudia Iosif (Babs) au pornit pe drumuri separate. Iar în urmă cu doar câteva luni s-a aflat că artistul iubește din nou și are o relație cu Andreea, o tânără studentă la Medicină.

Dorian Popa i-a oferit inelul de logodnă iubitei

Multă lume s-a întrebat în ultimele săptămâni cât de serioasă este relația dintre Andreea și Dorian Popa, astfel că răspunsul a venit pe rețelele de socializare! Din câte se pare, artistul și-ar fi cerut iubita în căsătorie, iar acest lucru s-a aflat dintr-o postare care a fost făcute pe Instagram, la story.

Într-o fotografie publicată pe celebra rețea de socializare, Andreea apare cu inelul de logodnă pe deget, iar fanii l-au felicitat pe artist. „Casă de piatră, Popică”, este unul dintre mesajele pe care Dorian Popa le-a primit.

Contactată de jurnaliștii de la Spynews, Claudia Iosif (Babs), nu a vrut să comenteze prea mult pe marginea acestui subiect, afirmând că ea și Dorian Popa s-au despărțit de mult timp și nu mai au nicio treabă împreună.

Totuși, tânăra a precizat că a mai vorbit cu artistul, deoarece au rămas în relații bune, dar nu se sună și nu se vizitează, astfel că nu ar putea spune nimic despre noua lui relație.

„Ne-am despărțit de atâta timp… Nu mai avem nicio treabă. Nu pot să-mi dau cu părerea despre viața omului sub nicio formă, nu e corect, nu e normal. Am rămas în relații ok, dar nu ne sunăm și nu ne vizităm. Am rămas cum e normal după o despărțire. Nu pot să-mi permit să-mi dau cu părerea sub nicio formă despre viața lui. Dacă chiar s-au logodit, atunci bravo lor, să fie fericiți”, a spus Claudia Iosif (Babs) pentru sursa citată.

Artistul se vede alături de Andreea pentru tot restul vieții

În urmă cu doar câteva luni, într-un interviu pe care l-a acordat pentru Știrile Antena Stars, Dorian Popa preciza că relația cu Andreea este una foarte închegată și că speră să trăiască alături de noua iubită până la adânci bătrâneți.

„Relația noastră este foarte închegată. Am fost în Dubai de două ori în ultimele luni. Suntem obișnuiți să ne mai deconectăm și noi: ea de la practica în spital și eu de la muncă. Relația noastră evoluează normal, frumos, cum ar trebui să evolueze orice relație. Și sperăm să fie până la adânci bătrâneți”, afirma Dorian Popa.