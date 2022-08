Codruța Filip și Piticu s-au calificat în finala săptămânii „Splash! Vedete la apă”. Ce se va întâmpla în ediția din această seară

Finala săptămânii, difuzată în această seară, de la ora 20.00, la Antena 1 i-a adus alături de Alina Petre şi Dima Melnic, câştigătorii ediţiei 9 „Splash! Vedete la apă”, pe Codruţa Filip şi Piticu. În seara aceasta, alți doi concurenți vor fi readuși în competiție cu ajutorul unor wild card-uri.

În zilele de pregătire, Sebastian Coțofană s-a numărat printre cei mai muncitori concurenți și, potrivit mărturisirilor Claudiei Tiu, el a exersat chiar și după încheierea antrenamentelor. Când a plonjat în fața juraților, a avut însă ghinion.

„A fost o săritură ratată, a venit un pic peste(…). Pentru un om de radio, este o performanță să ajungi să faci un salt și jumătate înainte, de la 5 metri. Așa că: felicitări! Bravo, bravo!“, a declarat antrenorul său, Bogdan Ioniță. Nea Mărin i-a spus şi el: „A fost cea mai îndrăzneață săritură de până acum! (…). O să țin cont că ai făcut un mare splash“.

Recomandări „Am 21 de ani și îmi doresc foarte mult să trăiesc”. Sute de plângeri depuse la procuratura militară arată cum au fost păcăliți tinerii ruși să lupte în Ucraina

Codruța Filip a fost surpriza din această echipă. Deși, nu știa să înoate, artista a sărit de la toate platformele la antrenamente și, în seara competiției, a făcut un salt simplu spre-nainte de la 10 metri: „Îmi place foarte tare adrenalina!

Mi-a fost foarte, foarte jenă, pentru că sunt singura care nu știe să înoate“. Părinții cântăreței și soțul ei au fost prezenți în emisiune și încurajările lor au emoționat-o până la lacrimi. Valentin Sanfira i-a făcut o declarație de dragoste înainte să execute săritura: „Te iubesc din suflet! Ești cea mai tare, știi asta! Ai avut tu curaj să te măriți cu mine, dar să sari de aici!“.

Fost fotbalist și fost concurent „Mireasa“, Alex Brebenoiu a acceptat cu mare bucurie invitația celui mai răcoritor show al verii: „Am venit pentru o nouă o provocare, pentru experiența în sine și să îmi înving teama de înălțime“. Și a reușit să facă acest lucru – la antrenamente, a sărit de la 10 metri, iar în cadrul concursului, de la 7 metri.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Andreea Tonciu a plonjat de la 5 metri, rugată fiind de fiica sa, iar în cadrul primei apariții la „Splash! Vedete la apă“, bruneta a realizat o săritură de pe ultima platformă. Cu fobie de înălțime, Larisa Udilă s-a aruncat de la 5 metri. Alex Ogică, soțul ei, i-a spus: „Ai sărit bine, nu m-ai dezamăgit. La desprinderea de pe platformă, trebuia să o faci mai cu zvâc. Dar… sunt mândru de tine și ai făcut o treabă bună! Bravo! Te iubesc!“.

Recomandări Phoenix i-a cântat la masă lui George Simion, la nuntă. VIDEO cu Nicu Covaci și colegii de trupă dând concert privat pentru liderul AUR

Piticu s-a aflat la a treia apariție în cadrul celui mai îndrăzneț show al verii: „(…). Știu cum e să sari de la 10 metri, pentru că am sărit și în 2013, când am câștigat concursul (n.r.: «Splash! Vedete la apă»). Pentru mine este a doua provocare!

Mi-am dorit foarte mult să revin la «Splash!». Anul trecut, am sărit cu Pulhac, unde am și câștigat «Splash! Vedete la apă». Probabil că acum o să-mi fie un pic de frică. Am înaintat în vârstă, am mai luat niște kilograme“.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO VIDEO Imaginile au scandalizat US Open » Gesturi nefirești făcute de tatăl și antrenorul unei jucătoare de 16 ani!

Playtech.ro Carmen Iohannis, APARIŢIE şoc în fustă PREA SCURTĂ! Ce s-a VĂZUT IMEDIAT, imaginile fac furori! Foto

Observatornews.ro Vindecarea "miraculoasă" a unui bebeluş, născut cu 100 de tumori care îi afectau toate organele. "Nu știam dacă o vom pierde"

HOROSCOP Horoscop 28 august 2022. Peștii pun la îndoială toate calitățile pe care le-au dovedit până acum pe plan profesional și nu numai

Știrileprotv.ro Șofer filmat cu o rachetă pe bancheta din spate, în Bistrița: „Păi asta înseamnă să fii mafiot!”

FANATIK.RO Marii actori români care au ironizat regimul lui Ceauşescu. “Şopârlele” lui Arşinel şi Toma Caragiu făceau furori

Orangesport.ro FOTO! Un cuplu a fost surprins în timp ce întreţinea relaţii intime pe stadion. Poliţia a a anunţat că deschis o anchetă