Connect-R a lansat o piesă nouă, în care vorbește despre dependența de substanțe interzise. În cadrul emisiunii La Măruță, artistul a recunoscut că a avut și el astfel de probleme.

„Independenta (n.r. se numește piesa), dar ideea e că e un joc de cuvinte, se poate citi și În dependență. Era să trec printr-o capcană. Am trecut printr-o capcană cumva. Lumea asta a showbiz-ului este o lume în care și se pot oferi armele perfecte pentru a te sinucide, să zic așa. Adică pentru a te distruge. Ce se întâmplă de fapt? Piesa asta vine să tragă un semnal de alarmă în rândul puștilor. Acolo sunt experiențe de ale mele expuse prin verusri, doar că trebuie citite mesajele printre rânduri. Am consumat și eu, la vremea mea, niște treburi nasoale…

… Tinerii trebuie să aibă grijă în ceea ce se bagă și pe cine iubesc cu adevărat. Eu vă spun doar atât: lumea asta eu o cunosc foarte bine, lumea starurilor, lumea showbiz-ului. Din punctul meu de vedere este o lume plină de copii care n-au primit atenție, plină de copii traumatizați, care și-au găsit modul în care să primească aplauze. E o lume în care mai toți încercăm să ne izolăm mintea, să ne creăm o mască, care să ne scotă din traumele noastre. iar drogurile vin să completeze tabloul cumva…”, a declarat artisul.

„… Asta am văzut în jurul meu, s-a consumat foarte mult. Eu am consumat ceva substanțe și mi-am dat seama că e posibil să intru într-o capcană. Norocul meu… M-am oprit… Norocul meu a fost că iubesc sportul foarte mult și mă oprea din a face sport. Pentru că nu mai ești bun de sport. Credința într-adevăr o am în mine și vreau să ajung acolo în a cunoaște îndumnezeirea, dar că…

… Poveștilea astea nu mi-au afectat căsnicia cu Misha, nu are niciun fel de legătură, erau înainte, în vremea house, club. Cred că aveam 20 și un pic de ani, 23, când aveam impresia că sunt nemuritor și nimic nu mă poate afecta și că totul e permis și că totul e ok. Nu e nicio șmecherie, copii, nu vă mai drogați. Omul învață din greșeliu, problema e că nu avem timp să facem toate greșelile. Trebuie să înțelegi sensul tău aici, după care trebuie să vină bucuria, să te bucuri. Dacă tu ești într-o luptă continuă și într-un haos total, nu ai timp să te bucuri, despre asta este vorba. Mi-am dat seama că e o prostie și că nu e bine ce fac și că nu mai pot să fac sport și așa mai departe”, a mai spus Connect-R la emisiunea La Măruță, de la Pro TV.

