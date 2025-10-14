Ieri, reacția lui Cornel Păsat, după ce soția ar fi plecat de acasă a fost în centrul atenției. Soția Bianca a plecat de acasă, nefiind prima oară când procedează așa după ce au discuții în contradictoriu. Invitat la emisiunea Spynews TV de la Antena Stars, el a subliniat că dragostea sa pentru Bianca nu a dispărut și că despărțirea nu are legătură cu lipsa de sentimente.

Totuși, a recunoscut că, în ultima perioadă, soția sa a avut un an plin de realizări profesionale, care i-au consumat foarte mult timp și energie, lăsând mai puțin loc pentru viața de cuplu. Dansatorul nu a vrut să intre în detalii despre motivele exacte ale rupturii, însă a spus că o simplă discuție s-a transformat, treptat, într-un adevărat „uragan”.

Cornel Păsat o iubește încă pe Bianca

„Chiar dacă suntem într-o situație așa, o iubesc foarte mult și îi sunt recunoscător pentru tot ce mi-a oferit în viața asta (…) La noi s-au mai întâmplat și în trecut episoade de genul ăsta. A plecat o dată o lună. Discuția este foarte serioasă. Vezi tu, Bianca a trecut la un alt nivel anul ăsta (…)

Acest succes deja s-a transformat în ceva din ce în ce mai mare și îi ocupă foarte mult spațiu. Și știi cum e, moneda are două fețe: faci bani, dar nu mai ai timp și dacă nu mai ai timp pentru relații și pentru una și pentru alta, dupăia când faci bani, automat aduci și niște lucruri din exterior acasă, pe care nu le poți spune clienților”, a spus Cornel Păsat, la Spynews TV.

Cornel a mai precizat că nu își dorește despărțirea, deși soția sa a fost cea care a propus să meargă la notar pentru un divorț amiabil. „Ea a vrut să mergem la notar, iar eu am refuzat. Că nu vreau să divorțez, e simplu”, a explicat Cornel Păsat.

În prezent, copilul lor, Dryas, se află împreună cu mama sa, care s-a cazat la un hotel. Mara Bănică a povestit că a vorbit cu Bianca în dimineața zilei respective, iar aceasta i-a mărturisit că are nevoie de o pauză pentru a se regăsi și a-și recăpăta echilibrul. „Mi-a spus așa: Băi, vreau să stau o perioadă să mă regăsesc. Să mă regăsesc eu pe mine, că am obosit”, i-a spus Bianca prezentatoarei.

Cu ce se ocupă Bianca

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai bine de două decenii, atunci când Bianca, fostă gimnastă de performanță, s-a alăturat trupei Flamingo Girls, condusă de Cornel. Relația lor a evoluat rapid de la colegialitate la iubire, iar în timp au devenit unul dintre cele mai solide cupluri din industria artistică.

În prezent, Bianca Păsat activează în mediul online, unde oferă programe de fitness pentru femeile care au născut, în timp ce Cornel și-a extins activitatea în domeniul imobiliar, fără a renunța la cariera artistică. Deși surse apropiate spun că artistul nu-și dorește despărțirea, viitorul relației pare incert, iar divorțul pare, cel puțin pentru moment, inevitabil.

