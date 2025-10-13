Unul dintre cele mai longevive și admirate cupluri din showbiz-ul românesc trece printr-o criză neașteptată. Cornel și Bianca Păsat, împreună de peste 23 de ani și părinții unui băiețel, ar fi la un pas de divorț. Potrivit apropiaților, Bianca a părăsit recent vila de 350.000 de euro în care locuia cu artistul și l-ar fi anunțat că urmează să depună actele de divorț.

„Tot aveau ceva discuții în ultimul timp. Ea a plecat de acasă. Cornel o iubește foarte mult, nu-și dorește divorțul. Și nici ea, vă asigur. Doar că trebuie să-și rezolve problemele apărute”, au declarat apropiații cuplului pentru cancan.ro.

Deși au fost mereu discreți cu privire la viața lor personală, semnele problemelor din cuplu au început să apară. Bianca a publicat, în urmă cu câteva zile, un mesaj enigmatic pe rețelele sociale, care i-a pus pe gânduri pe cei apropiați. „Poate că azi ai simțit liniște. Poate vină. Sau poate un gând: acum că am rămas singură, ar trebui să încep… ceva. Cu mine. Dar nici nu știi de unde. Și e ok. Nu trebuie să fie perfect. Doar să fie despre tine, în sfârșit”.

Contactat de jurnaliști, Cornel Păsat a recunoscut, indirect, că nu traversează o perioadă ușoară, însă a evitat să ofere detalii. „Arată-mi mie un cuplu care nu are probleme în căsnicie. Mă aștept dintr-un moment în altul să primesc actele. Dacă asta e decizia ei… Mai multe nu doresc să comentez. Vom trăi și vom vedea”, a spus acesta.

Cu ce se ocupă Bianca, soția lui Cornel Păsat

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai bine de două decenii, atunci când Bianca, fostă gimnastă de performanță, s-a alăturat trupei Flamingo Girls, condusă de Cornel. Relația lor a evoluat rapid de la colegialitate la iubire, iar în timp au devenit unul dintre cele mai solide cupluri din industria artistică.

În prezent, Bianca Păsat activează în mediul online, unde oferă programe de fitness pentru femeile care au născut, în timp ce Cornel și-a extins activitatea în domeniul imobiliar, fără a renunța la cariera artistică. Deși surse apropiate spun că artistul nu-și dorește despărțirea, viitorul relației pare incert, iar divorțul pare, cel puțin pentru moment, inevitabil.

