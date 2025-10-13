Cornelia Rednic, una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară din România, demonstrează că talentul ei nu se oprește la scenă. La 50 de ani, cântăreața a reușit să-și încânte fanii din mediul online cu o rețetă delicioasă de plăcintă cu dovleac, perfectă pentru zilele răcoroase de toamnă.

„De când a început sezonul dovleacului am făcut această rețetă și de fiecare dată am avut mare succes. De trei săptămâni, foarte multe dintre voi îmi cereți rețeta”, a spus artista într-un videoclip postat pe Facebook, în care a arătat pas cu pas cum prepară desertul preferat al familiei sale.

Cornelia Rednic a explicat că secretul plăcintei sale constă în ingredientele simple, dar de calitate, și în dragostea cu care este gătită. Rețeta a devenit rapid virală, adunând sute de comentarii de la gospodine care s-au grăbit să o încerce acasă.

Ingrediente pentru aluat:

600 g unt moale

150 g zahăr

2 prafuri de copt stinse cu oțet

1 plic de vanilie

1 ou

Un praf de sare

Ingrediente pentru compoziție:

3,5 kg dovleac

200 g zahăr

Vanilie

Mod de preparare:

Se amestecă toate ingredientele pentru aluat într-un bol, se frământă bine și se împarte în două foi. Dovleacul se dă pe răzătoare, se călește la foc mediu cu zahărul și vanilia, apoi se lasă la răcit. Într-o tavă tapetată, se așază prima foaie de aluat, se adaugă umplutura de dovleac și se acoperă cu a doua foaie. Se înțeapă ușor cu furculița, apoi se coace 40-45 de minute la 180°C, până capătă o culoare aurie. După ce s-a răcit, se presară deasupra zahăr pudră, scorțișoară și, opțional, fulgi de migdale.

Rezultatul? O plăcintă pufoasă, aromată și incredibil de gustoasă, care aduce în casă mirosul dulce al copilăriei și al toamnei.

Cornelia Rednic a arătat încă o dată că este o femeie completă — talentată, pasionată și cu un suflet cald. Fanii au lăudat-o pentru modestia și naturalețea ei, dar și pentru faptul că împărtășește cu ei mici bucurii din viața de zi cu zi.

