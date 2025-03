După despărțirea de Alex Pițurcă, băiatul lui Victor Pițurcă, Cristina Ich și-a găsit fericirea în brațele omului de afaceri Daniel Niculae. Deși sunt discreți în ceea ce privește povestea lor de iubire, de 1 Martie Cristina Ich a făcut o excepție și a apărut alături de partenerul ei.

Într-o imagine postată pe Instagram, la secțiunea story, Cristina Ich și Daniel Niculae apar în ceea ce pare a fi un lift, sărutându-se chiar de 1 Martie. În poza alb negru îndrăgostiții poartă haine casual, Cristina Ich impresionand prin machiajul ei de bun gust și bijuterii prețioase.

„Băiatul cu ziua de naștere întârziată”, a scris Cristina Ich în dreptul fotografiei cu Daniel Niculae. Asta ar putea însemna că ziua de naștere a acestuia a fost de curând, dar abia acum a sărbătorit-o. Rămâne însă de ăzut dacă Cristina Ich va face alte dezvăluiri.

Cert e că relația lor merge mai departe și, mai mult decât atât, au trecut la următorul nivel. Cristina Ich a fost cerută în căsătorie de Daniel Niculae. Pe Instagram, Cristina Ich a declarat: „Deja am fost cerută. Este logodnicul meu, nu iubitul meu. Am zis că asta cu căsătoria nu e musai. Eu cred că poate să existe iubire și înțelegere și fără acel act, dar ca să vă liniștiți, de cerut am fost cerută. Acel inel pe care l-am postat este inelul meu de logodnă. Nu am fost niciodată disperată.(…)

Când se va întâmpla, se va întâmpla, dacă nu se va întâmpla, viața nu știi niciodată ce îți rezervă. (…) Relația durează atâta timp cât există iubire. Nimic nu îți asigură nimic. Nici inelul de logodnă, nici căsătoria, că așa cum te căsătorești, așa poți să divorțezi. Nici copilul, că dacă se desparte de mamă nu înseamnă că se desparte și de copil. (…) Oamenii stau împreună atâta timp cât există înțelegere și iubire. Atât”.

Despre inelul de logodnă pe care Cristina Ich l-a primit s-a zvonit că ar valora jumătate de milion de euro.

Cristina Ich, declarații după ce s-a zvonit că i-a furat soțul prietenei sale

Cristina Ich a clarificat că relația cu actualul partener a început după ce acesta era deja divorțat, subliniind că nu se simte vinovată cu nimic. „Povestea nu are nicio legătură cu realitatea. (…) Nu prea îmi place să mă explic, mai ales viața personală. Nu îmi place să apar la TV, nu îmi place să vorbesc despre viața personală. (…)

Legat de prietenie. Că am furat, că am făcut, că am dres. Eu și Bianca am colaborat profesional și am făcut parte din același cerc de prieteni. O admir foarte mult pentru creativitatea, spiritul ei, mi se pare că este un om foarte frumos, am apreciat-o și o apreciez în continuare.

În momentul în care a devenit o femeie liberă, la fel și el, că nu a devenit doar ea, a devenit și el, printr-un schimb de mesaje cordiale, pentru că noi ne cunoșteam, ne-am apropiat și am ajuns la o poveste de iubire pe care o trăim acum. Nu sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se putea întâmpla asta. (…) Având în vedere că și ea, și el sunt oameni liberi, divorțați, eu cred că am dreptul să am o relație cu un om care este liber”, a declarat Cristina Ich la „Un show păcătos”.

