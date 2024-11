După despărțirea de Alex Pițurcă, băiatul lui Victor Pițurcă, Cristina Ich a început o nouă poveste de iubire. Discretă cu viața personală, vedeta se iubește departe de ochii curioșilor cu noul ei partener, care e fostul soț al celei mai bune prietene.

Pe 25 noiembrie, de ziua ei de naștere, îndrăgostiții au plecat într-o vacanță la Amsterdam. Cristina Ich și-a ținut la curent fanii cu activitățile pe care le-a avut în escapada romantică, s-a bucurat de un tort la un restaurant de lux, iar surpriza de proporții a venit aseară.

Pe Instagram, la secțiunea Instastory, Cristina Ich a distribuit un selfie cu ea în care apare cu o bijuterie impresionantă pe degetul inelar. Cancan scrie că vedeta ar fi fost cerută în căsătorie de iubit cu un inel de jumătate de milion de euro. Momentan, acesta sunt doar speculații, Cristina Ich nu a ieșit public și nu a făcut declarații.

În schimb, ea a scris în dreptul fotografiei: „Pentru totdeauna”. Rămâne de văzut dacă Cristina Ich s-a logodit cu noul iubit, care i-a fost soț prietenei sale.

Cristina Ich, declarații după ce s-a zvonit că i-a furat soțul prietenei sale

Cristina Ich a clarificat că relația cu actualul partener a început după ce acesta era deja divorțat, subliniind că nu se simte vinovată cu nimic. „Povestea nu are nicio legătură cu realitatea. (…) Nu prea îmi place să mă explic, mai ales viața personală. Nu îmi place să apar la TV, nu îmi place să vorbesc despre viața personală. (…)

Legat de prietenie. Că am furat, că am făcut, că am dres. Eu și Bianca am colaborat profesional și am făcut parte din același cerc de prieteni. O admir foarte mult pentru creativitatea, spiritul ei, mi se pare că este un om foarte frumos, am apreciat-o și o apreciez în continuare. În momentul în care a devenit o femeie liberă, la fel și el, că nu a devenit doar ea, a devenit și el, printr-un schimb de mesaje cordiale, pentru că noi ne cunoșteam, ne-am apropiat și am ajuns la o poveste de iubire pe care o trăim acum. Nu sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se putea întâmpla asta. (…)

Având în vedere că și ea, și el sunt oameni liberi, divorțați, eu cred că am dreptul să am o relație cu un om care este liber”, a declarat Cristina Ich la „Un show păcătos”.

Cristina Ich nu a fost căsătorită cu Alex Pițurcă

Totodată, ea a ținut să precizeze că nu a avut nicio intenție de a distruge o căsnicie. Cristina Ich a fost adesea subiectul speculațiilor, dar ea a subliniat că este pregătită să dezmintă orice informație falsă despre viața sa personală.

„Pentru mine e foarte important să subliniez că nu am fost niciodată căsătorită cu Alex Pițurcă. (…) Vreau să precizez că nu există nicio bază pentru acuzațiile potrivit cărora aș fi avut vreodată statutul de amantă. Am avut o relație cu Răzvan Petrovici în anul 2015 fără vreo implicație imorală, el fiind divorțat din anul 2007. În plus, speculațiile și presupusa relație cu un domn Sorin Crețeanu sunt complet nefondate. (…) Nu există nici măcar o relație de amiciție”, a mai declarat Cristina Ich.

