Ani Crețu se împarte între viața personală și cea profesională. Aceasta este actriță de ani de zile, a apărut chiar și în serialul „Vacanța Mare”, dar este și mamă. Vedeta are un băiețel pe nume Adan, care se confruntă cu multe alergii. Iată că acum actrița bifează o reușită în carieră.

În seara de 22 decembrie, la Biblioteca Națională din București, Ani Crețu a lansat cartea „Sunt unic într-o lume diversă”, o carte-ghid pentru copiii cu alergii și părinții acestora. Alături de ea au fost ministrul Marius Budăi, ministrul Lucian Romașcanu, deputatul Ileana Cristina Dumitrache, senatorul Rodica Boancă, deputatul Emanuel Ungureanu, dar și Romanița Iovan, Diana Bișinicu, Cove și mulți alții.

Așadar, pe lângă faptul că e actriță de peste 20 de ani, Ani Crețu a devenit acum și scriitoare. Despre cartea ei a făcut dezvăluiri pentru ciao.ro. „Experiența mea de mamă în ceea ce privește alergiile este una diversă. Am căutat și găsit soluții pentru situația copilului atât cu ajutorul medicilor. Dar cel mai mult singură. Fiind nevoită să învăț un domeniu nou pentru binele suprem al copilului meu. Am citit, studiat și aplicat totul astfel încât să îl pot ajuta să se echilibreze, iar astăzi a rămas numai cu alergia la produsele lactate. Nu m-am oprit aici.

Tot ce am învățat am dat și dau mai departe, fiind un suport pentru mii de mame cu care vorbesc despre viața alergicilor. Astfel încât să își trăiască viața dincolo de panică, frustrare și neputință. Frica, necunoașterea și dragostea de mamă se împletesc în fiecare suflet care îmi cere ajutorul. Ajutor pe care îl ofer pro bono. De ce? Pentru că am trecut și încă sunt pe acest drum al mamelor cu copii alergici”, a declarat vedeta.

„Copiii nu au parte de îndrumare și activități prin care să înțeleagă ce sunt alergiile”

Actrița a explicat exact cum e împărțită cartea care speră să fie un adevărat ajutor pentru cei care se confruntă cu probleme ca ale fiului ei. „Eu intru în contact cu câteva mii de mame, dar alergicii sunt mult mai mulți. Copiii nu au parte de îndrumare și activități prin care să înțeleagă ce sunt alergiile, cum poți identifica și ajuta un coleg sau prieten când este în pericol. Copiii alergici au nevoie de susținere și explicații pe înțelesul lor.

De aceea am creat cartea-ghid «Sunt unic într-o lume diversă». Cartea este împărțită în două părți: prima este dedicată copiilor, în care am îmbrăcat fiecare alergie în câte o poveste, fără a spune copilului că este alergic, pentru că asta l-ar fi plasat direct în zona «sunt diferit». A doua parte aparține părinților. Aici am încercat să fiu un ghid pentru părinți, pentru familia alergicului prin toată experiența mea”, a mai spus ea pentru Ciao.

