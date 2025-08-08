Iuliana Marciuc se pregătește pentru o toamnă plină de proiecte la TVR, dar și pentru momente speciale în familie. Vedeta a declarat, într-un interviu pentru viva.ro, că este fericită să revină pe micile ecrane cu cele două emisiuni de suflet – „Duelul pianelor” și „Destine ca-n filme” – în paralel cu implicarea în podcastul lui Adrian Enache și cu spectacolele pe care le produce pentru artist.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Pe lângă activitatea profesională intensă, prezentatoarea TVR trăiește bucuria de a-l avea acasă, în vacanță, pe fiul său și al lui Adrian Enache. Tânărul, care studiază de anul trecut la Utrecht, în Olanda, le-a făcut părinților o surpriză plăcută: s-a angajat pentru a-și câștiga propriii bani, dovadă a responsabilității și ambiției sale.

„Este în vacanță. A terminat primul an de facultate. David este foarte bine. Noi suntem foarte mândri de el și acum are tot felul de activități cu băieții: joacă baschet, fotbal, joacă tot felul de alte jocuri, dar se duce și pe terenul de fotbal ca spectator. Mă bucur că socializează și că este vesel. Așteaptă să intre în anul doi de facultate cu noi provocări”, a mărturisit Iuliana Marciuc.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache s-a angajat în Olanda

Vedeta este mândră că fiul ei, David, s-a angajat în Olanda și muncește pentru a câștiga bani în plus. „Deocamdată nu și-a făcut mulți prieteni, dar nu este timpul pierdut. Anul acesta, primul de studiu, a fost un pic mai greuț, pentru că a fost de acomodare. Dar, în final, el s-a acomodat foarte bine. A și lucrat, a muncit efectiv. Ne-am bucurat foarte mult că singur și-a căutat de lucru, singur a găsit un loc de muncă și tot singur și-a drămuit banii puși deoparte. Și, apropo de ceea ce înseamnă anturajul, când l-am întrebat de ce a făcut asta, mi-a spus: «De ce te miri, toți colegii mei fac asta». Și am zis: «Bun. Ok.»

El oricum a plecat ca să iasă din zona de confort. Așa mi-a spus, că de aceea pleacă din țară în mod special. Așa că, iată, David a ieșit din zona de confort și este foarte mândru. Și, vezi cât de importantă este învățătoarea. David și-a amintit că, în clasa l, învățătoarea le-a spus că nu există copil bogat sau copil sărac.

Le-a spus că ei, ca și copii, sunt toți de același nivel și bogăția lor constă în ceea ce vor învăța și vor realiza ei personal. În rest, ce aduc părinții este bogăția părinților, nu a lor. Și, atunci când vor fi mai mari, ei vor înțelege ce vrea ea să spună. Și acum, a venit acest moment. Mi-a spus: «Sunt cel mai bogat dintre toți, pentru că eu am banii mei»”.

Recomandări Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”

Unde lucrează David în Olanda

Vedeta TVR a explicat cu ce se ocupă fiul ei în Olanda. David este livrator și se deplasează cu o bicicletă electrică. Lucrează 5 ore pe zi și în acest timp trebuie să împartă coletele la adresele pe care le are.

„Să zicem la un hub, unde se duce și încarcă o bicicletă electrică cu 60-70 de «pachete» pe care trebuie să le distribuie la oameni timp de cinci ore. I se dă o hartă pe GPS și un anumit traseu, iar el trebuie ca toate acestea să le distribuie oamenilor pe parcursul celor cinci ore. Să zicem un fel de Glovo de la noi, dar nu cu mâncare și cu rucsac în spate, ci într-o bicicletă electrică și cu toate pachetele în fața lui, într-un coș al bicicletei”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE