După un divorț extrem de mediatizat și o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional, Cătălin Bordea iubește din nou. Comediantul a vorbit deschis, pentru CANCAN.RO, despre noua sa relație și despre femeia care i-a adus liniștea și fericirea în viață.

Bordea a povestit cum și-a cunoscut actuala parteneră în mediul online și a recunoscut că încă de la prima conversație au descoperit un element ciudat care i-a legat imediat. După o despărțire dureroasă de Livia, fosta soție, care a fost implicată într-un scandal sentimental cu artistul Spike, actorul mărturisește că acum este fericit și optimist cu privire la viitor.

„Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost o chestie interesantă, predestinată, habar nu am. Eu mi-am făcut acest tatuaj pe gât cu 444. Eu pe ea nu o cunoșteam, iar ea mi-a dat mesaj să mă întrebe ce reprezintă, pentru că ea are fix același tatuaj, dar pe ceafă. Ciudat rău! Are tatuaj cu 444 ca mine, numărul casei este 4, etajul este 4. Pentru mine, 444 era «for worse, for better, forever» (la bine, la rău, pentru totdeauna) și înseamnă și protecție. Ea îl are fix la fel, dar în oglindă. (…) Nu mi-am dat seama ce și cum, noi nu am pornit cu gândul la o relație”, a spus Cătălin Bordea.

Cu ce se ocupă noua iubită a lui Cătălin Bordea

Despre noua iubită, Bordea a dezvăluit că nu este din lumea showbiz-ului, ci lucrează în domeniul HORECA și are în jur de 36 de ani. „Ea nu este din acest domeniu, lucrează în HORECA, este o femeie de vreo 36 de ani”, a spus comediantul.

Această relație marchează un nou capitol în viața lui Cătălin Bordea, care pare să fi lăsat în urmă episoadele dificile din trecut și să fie pregătit pentru un viitor armonios alături de partenera sa. Fanii săi se bucură să-l vadă din nou zâmbitor și împărtășindu-și fericirea.

Cătălin Bordea a cunoscut-o pe Elena în vara anului trecut

La aproape un an de la divorțul de Livia, care l-a trădat cu cel mai bun prieten al său, Bordea a fost cucerit de o brunetă. Elena, noua sa iubită, locuiește în Dubai, iar comediantul a fost văzut zâmbind și fericit alături de ea. În ciuda distanței de aproape 5 ore de zbor între ei, juratul de la iUmor a declarat că acest lucru nu reprezintă un impediment pentru relația lor.

„Ne este foarte drag unul de altul, sincer îți zic. Este pentru prima oară când nu îmi mai pasă (n.r că nu e discret). Îmi era atât de drag a venit și că o văd în cat vor și simplu mi se pare natural. (…) Ne știam de dinainte, dar nu a fost ceva cu intenție. Nici acum nu e. E foarte devreme să vorbim despre asta (n.r. relație). Ea a ieșit dintr-o relație, eu am ieșit din al doilea război mondial… Eu sunt încă in ghips. Ne înțelegem foarte bine. Nu dăm un nume la treaba asta”, a declarat Cătălin Bordea.

Cătălin Bordea a descris-o pe Elena ca fiind o persoană cu simțul umorului, ceea ce l-a atras în mod deosebit. Deși comediantul este cunoscut pentru discreția sa în privința vieții personale, această nouă relație pare să-l fi adus într-un punct în care este din nou fericit și zâmbitor.

„Pupătura asta este, din punctul meu de vedere, un mod de a fi liber pentru prima oară. Mă comport normal. (….) Ne știm de o lună. Eu în toată perioada asta nu am lăsat nici geamul deschis, mai ales ușa. Nu am fost disponibil emoțional. Nici acum nu sunt disponibil emoțional cu totul. M-am lăsat dus de val. În toată perioada asta nu am încercat să impresionez pe nimeni.(…) Elena mi-a zis că sunt stricat rău”, a mai spus Cătălin Bordea.

