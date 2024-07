La aproape un an de la divorțul de Livia, care l-a trădat cu cel mai bun prieten al său, Bordea a fost cucerit de o brunetă. Elena, noua sa iubită, locuiește în Dubai, iar comediantul a fost văzut zâmbind și fericit alături de ea. În ciuda distanței de aproape 5 ore de zbor între ei, juratul de la iUmor a declarat că acest lucru nu reprezintă un impediment pentru relația lor.

„Ne este foarte drag unul de altul, sincer îți zic. Este pentru prima oară când nu îmi mai pasă (n.r că nu e discret). Îmi era atât de drag a venit și că o văd în cat vor și simplu mi se pare natural. (…) Ne știam de dinainte, dar nu a fost ceva cu intenție. Nici acum nu e. E foarte devreme să vorbim despre asta (n.r. relație). Ea a ieșit dintr-o relație, eu am ieșit din al doilea război mondial… Eu sunt încă in ghips. Ne înțelegem foarte bine. Nu dăm un nume la treaba asta”, a declarat Cătălin Bordea.

„Eu am stat într-o relație foarte aproape și nu a funcționat”

Întrebat despre ocupația Elenei, Bordea a preferat să păstreze discreția, spunând că acestea sunt aspecte personale ale vieții ei. Totuși, el a dezvăluit că au început să vorbească după ce Elena i-a scris la un story pe Instagram. Cei doi au continuat să converseze și, astfel, au ajuns să se cunoască mai bine.

Recomandări Probleme la nivel global cu serviciile Microsoft. Haos în aeroporturi: zboruri afectate și pe Otopeni. Bănci și instituții media din multe țări au raportat perturbări

„Eu am stat într-o relație foarte aproape și nu a funcționat. Nu se mai pune probleme dacă e la distanță sau aproape, dacă e blondă sau brunetă, dacă e tatuată sau nu. Este foarte simplu, sunt cinci ore. (…) Când Se pot întâmpla și lucruri de moment: de genul, dacă ai chef să bei o cafea în Paris ne întâlnim acolo”, a mai spus Cătălin Bordea.

Cătălin Bordea a descris-o pe Elena ca fiind o persoană cu simțul umorului, ceea ce l-a atras în mod deosebit. Deși comediantul este cunoscut pentru discreția sa în privința vieții personale, această nouă relație pare să-l fi adus într-un punct în care este din nou fericit și zâmbitor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Nici acum nu sunt disponibil emoțional cu totul. M-am lăsat dus de val”

„Pupătura asta este, din punctul meu de vedere, un mod de a fi liber pentru prima oară. Mă comport normal. (….) Ne știm de o lună. Eu în toată perioada asta nu am lăsat nici geamul deschis, mai ales ușa. Nu am fost disponibil emoțional. Nici acum nu sunt disponibil emoțional cu totul. M-am lăsat dus de val. În toată perioada asta nu am încercat să impresionez pe nimeni.(…) Elena mi-a zis că sunt stricat rău”, a mai spus Cătălin Bordea.

Recomandări Revoltă în Leeds. Au fost implicați și români. „Răstoarnă mașina! Să vină mascații de la București!”. MAE a cerut informații autorităților britanice

Rămâne de văzut cum va evolua povestea de dragoste între Cătălin Bordea și Elena, însă un lucru este cert: comediantul a reușit să treacă peste despărțirea dureroasă și să-și găsească din nou liniștea și bucuria alături de o nouă parteneră.

Urmărește-ne pe Google News