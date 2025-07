Artista nu a renunțat nici în această zi specială la pasiunea care a consacrat-o și a filmat un nou videoclip, o nouă melodie a fost lansată deja și promite să cucerească inimile fanilor. Printre imaginile postate pe rețelele de socializare se regăsește și o fotografie emoționantă, realizată într-un cadru idilic, pe malul apei.

Dorința Alinei Sorescu la 39 de ani

În imagine, Alina Sorescu poartă o rochie lungă, roz pal, decorată cu aplicații florale, în timp ce le ține strâns în brațe pe cele două fiice ale sale, ambele îmbrăcate în nuanțe delicate de roz. În fața lor se află un tort elegant, așezat pe un pian alb, decorat cu mesajul „Happy Birthday”, iar în fundal, o arcadă superbă din flori completează decorul de poveste.

Cea mică face semnul păcii, în timp ce cea mare zâmbește timid, purtând teniși roz, asortați perfect cu ținuta. Pe lângă aceste momente vizuale pline de tandrețe, Alina Sorescu a transmis un mesaj profund, care a emoționat numeroși urmăritori: „Se spune că fiecare an vine cu o dorință nouă. Că trebuie să visezi, să nu te oprești până nu reușești sau că dorințele devin realitate dacă muncești destul pentru ele.

Așa am fost și eu – cu inima plină de visuri, cu planuri puse pe listă, bifate cu răbdare și muncă. An de an îmi doream să ating un nou obiectiv, să urc o treaptă, să construiesc ceva nou. Dar anul acesta… nu mai simt nevoia unei liste.

Simt doar dorința de liniște, de timp petrecut împreună cu fetițele. Îmi dau seama că nu tot ce contează se poate atinge sau măsura. Uneori, cele mai mari dorințe sunt cele pe care deja le trăim, dar nu le conștientizăm. Azi nu-mi doresc decât atât: Să ne bucurăm unii de alții”.

La 39 de ani, Alina Sorescu pare să fi descoperit esența echilibrului: împletirea carierei cu iubirea de mamă și recunoștința pentru clipele simple, dar autentice.

Ce spune Alina Sorescu despre o nouă relație

La trei ani de la despărțirea de Alexandru Ciucu, Alina Sorescu a vorbit deschis despre viața sa sentimentală și despre planurile sale. Deși mulți se întreabă dacă artista este pregătită să iubească din nou, răspunsul ei este cât se poate de clar: nu simte, momentan, nevoia să înceapă o nouă relație.

„Nu-mi pun problema asta”, a declarat vedeta pentru viva.ro.

Cunoscută și admirată pentru talentul ei și pentru discreția cu care a gestionat întotdeauna viața personală, Alina Sorescu a mărturisit că, în această etapă a vieții, prioritățile sale sunt cariera și cele două fiice ale sale. Despărțirea de Alexandru Ciucu, care a avut loc în 2022, a fost un moment dificil, dar artista pare acum împăcată cu prezentul.