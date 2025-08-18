Cum a apărut Ilie Năstase la plajă cu Ioana Simion. Dovada că relația lor e încă tensionată

Ilie Năstase și soția sa, Ioana, își petrec vara pe litoralul românesc, însă relația dintre cei doi rămâne tensionată. Deși locuiesc în apartamente alăturate, fiecare în propria locuință din Mamaia, cuplul pare să trăiască o viață de familie „în paralel”.

Fostul mare campion a fost surprins de mai multe ori singur, pe terasă, meditând și butonând telefonul, în timp ce savura o bere. O zi mai târziu, Nasty și-a însoțit partenera pe plajă, acolo unde Ioana și-a băut cafeaua de dimineață. Scenele au fost însă lipsite de tandrețe: ea, tăcută, cu o țigară în mână, el, preocupat de telefon, dar urmărind-o din priviri. Ambii au rămas îmbrăcați în ținută de stradă, semn că nu veniseră împreună să stea la soare.

Un detaliu vizibil: Ioana nu mai poartă verigheta, în timp ce Ilie Năstase nu a renunțat la inelul său.

Ioana Simion a depus actele de divorț

De altfel, Ioana a confirmat recent, pentru CANCAN.RO, că a depus actele de divorț la Judecătoria Constanța. Ea a mărturisit că încă așteaptă o schimbare din partea soțului pentru a renunța la proces, însă, până atunci, nu exclude o despărțire definitivă.

În ciuda problemelor, Ioana Simion i-a propus lui Ilie o vacanță împreună, ca o posibilă soluție de împăcare. Până acum, planul nu s-a concretizat, iar singura escapadă a Ioanei a fost o scurtă vizită în Turcia, unde a petrecut câteva zile alături de o prietenă.

