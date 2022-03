Cum a devenit fiica lui Anghel Iordănescu prezentatoare de știri. Are 25 de ani: „Am ales televiziunea, este domeniul care mă atrage cel mai mult”

Maria Iordănescu, care s-a căsătorit de curând, e fericită cu cariera ei în televiziune, în plină ascensiune. Tânăra și-a dorit încă de la început să apară pe micul ecran. În prezent, ea lucrează la Prima TV, prezintă știrile din sport dimineața. „Nu am cochetat și nici nu mi-am dorit vreodată o carieră în modelling, cu actoria nu am avut niciodată vreo interacțiune.

Am ales televiziunea, este domeniul care mă atrage cel mai mult. Iubesc să prezint știrile din sport de la Prima TV pentru că am trăit în casă auzind mereu discuții despre fotbal, am mers la meciuri mai ceva ca un băiat și sunt familiarizată cu acest fenomen”, a spus ea pentru Playtech.

„Pot spune că am o relație specială cu sportul și asta pentru că încă din copilărie mama s-a ocupat ca noi să avem o viață activă. Așa că am făcut înot, baschet, tenis, schi și ulterior am descoperit și squash-ul, sport de care m-am îndrăgostit instant”, a mai povestit Maria Iordănescu.

Tânăra a rememorat și întâmplări frumoase din copilărie. Se știe că ea e mezina familiei, Anghel Iordănescu are patru copii, pe Edward, Alexandru, Andrei și Maria. „Mi-am petrecut mare parte din copilărie pe stadion, mergeam la meciuri frecvent, împreună cu tatăl și frații mei, în Ghencea.

Ulterior, după ce tata a redevenit antrenorul echipei naționale, după ce fratele meu a început să antreneze, am devenit destul de înflăcărată la meciuri. Însă am reușit cumva să interiorizez trăirile, încerc să-mi păstrez cumpătul, să gestionez momentele de tensiune și să fiu cât mai discretă. Câteodată nu pot să-mi stăpânesc lacrimile și se întâmplă ca și cei din jur să observe pe chipul meu ceea ce este și în interior”, a mai dezvăluit prezentatoarea TV, care a recunoscut că a existat presiune pe umerii ei, având în vedere că tatăl ei e cunoscut.

„Există presiuni, dacă ești fata cuiva și nu a oricărei persoane, ci a uneia care a demonstrat și a făcut performanță, întotdeauna așteptările sunt mari. Oamenii te analizează, te critică uneori poate mai mult, sunt mai duri și mai atenți la detalii. Uneori, am pus și eu presiuni asupra mea pentru că mi-am dorit să îmi fac părinții mândri. Caracterul unui om poate fi conturat și prin intermediul educației copiilor, astfel cei din jur ajung să îl cunoască pe tata și prin noi”, a mai mărturisit ea.

„Am crescut printre băieți și cred că întotdeauna am fost destul de capabilă să înfrunt problemele de una singură și să nu apelez la ajutorul nimănui”, a încheiat Maria Iordănescu.

