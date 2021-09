Maria, fiica lui Anghel Iordănescu, se căsătorește astăzi. Prima imagine cu mireasa și nașul Gigi Becali

„Sora mea se căsătorește”, a scris Alex Iordănescu în dreptul unei imagini de la locul unde se desfășoară acum mult așteptata petrecere. De asemenea, pe contul lui Alex Iordănescu, acesta a postat și o imagine în care mirii stau alături de nașul Becali.

În vara acestui an, Maria a intrat în echipa de la Prima TV

După o perioadă în care a prezentat știrile la Look Sport Plus, Maria Iordănescu s-a alăturat echipei Focus la Prima Oră.

Ea prezintă știrile sportive și le aduce telespectatorilor primele informații din sport, la început de zi. Microbul sportului vine din familie, iar Maria a preluat pasiunea atât de la tatăl ei, celebrul Anghel Iordănescu, cât și de la fratele ei, Edi Iordănescu.

„Emoțiile cele mai mari tata le avea la loviturile de la 11 m. Aceeași emoție, adevărat nu cu aceeași intensitate pe care o simțea tata, am trăit-o și eu. Am simțit bucurie că mi s-a oferit această șansă, dar și o emoție puternică pentru ce va urma.

Pentru că știrile trebuie să câștige întotdeauna. Fiecare pas pe care îl voi face, cu siguranță, mă va ajuta să ajung mai aproape de public și să am, în final, sentimentul lucrului bine făcut. Mai mult decât atât, propunerea Prima TV mă motivează pentru că nimic nu se poate face fără echipă.

Eu am avut șansa să am un debut la pupitrul știrilor Look Sport Plus și să învăț de la cei mai buni. Oamenii de la Cluj m-au aruncat în joc, ca titular, preț de câteva luni, iar acum mă voi alătura echipei Prima TV de la București, fapt care mă obligă să fiu un coechipier bun, un coleg pe care ceilalți să se poată baza”, spunea Maria Iordănescu, prezentator al știrilor sportive din matinalul Prima TV.

