Maria, fiica lui Anghel Iordănescu, intră în echipa de la Prima TV. Cum arată tânăra de 24 de ani

Ea va prezența știrile sportive și le va aduce telespectatorilor primele informații din sport, la început de zi. Microbul sportului vine din familie, iar Maria a preluat pasiunea atât de la tatăl ei, celebrul Anghel Iordănescu, cât și de la fratele ei, Edi Iordănescu.

„Emoțiile cele mai mari tata le avea la loviturile de la 11 m. Aceeași emoție, adevărat nu cu aceeași intensitate pe care o simțea tata, am trăit-o și eu. Am simțit bucurie că mi s-a oferit această șansă, dar și o emoție puternică pentru ce va urma.

Pentru că știrile trebuie să câștige întotdeauna. Fiecare pas pe care îl voi face, cu siguranță, mă va ajuta să ajung mai aproape de public și să am, în final, sentimentul lucrului bine făcut.

Mai mult decât atât, propunerea Prima TV mă motivează pentru că nimic nu se poate face fără echipă. Eu am avut șansa să am un debut la pupitrul știrilor Look Sport Plus și să învăț de la cei mai buni.

Oamenii de la Cluj m-au aruncat în joc, ca titular, preț de câteva luni, iar acum mă voi alătura echipei Prima TV de la București, fapt care mă obligă să fiu un coechipier bun, un coleg pe care ceilalți să se poată baza”, spune Maria Iordănescu, prezentator al știrilor sportive din matinalul Prima TV.

„Am avut parte și de lovituri ”

Maria va debuta în studioul Focus la Prima Oră marți, 22 iunie, și spune că această postură, de prezentator, reprezintă pentru ea împlinirea unui vis.

„Practic, îmi îndeplinesc un vis care m-a urmărit toată copilăria și adolescența. Să pot să duc mai departe măcar o frântură din tot efortul depus ani și ani la rând de tatăl și de fratele meu în lumea fotbalului. Eu simt că, iată, contez și nu este puțin lucru.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Este adevărat, am început să mă perfecționez în urmă cu câțiva ani și să înțeleg cum se produc știrile, să deprind mecanismul și mai apoi să ies și să povestesc întregul context.

Și, ca în orice partidă, am avut parte și de lovituri, de sentimentul că nu am dat tot, dar iată, odată cu această propunere, am parte și de o victorie”, a mai adăugat tânăra.

Citeşte şi:

Salubritatea din sectorul 1, dincolo de conflict: 2.300 de muncitori curăță 1.116 străzi, 24 de ore pe zi, cu un salariu mediu de 2.100 de lei în mână

Mama unei victime de la Colectiv vorbește despre cum arată condamnarea prin care trec nevinovații: „Am divorțat. Mi-am pierdut familia”

Reușitele care ne îngroapă. Oricât de prost iese un lucru, îl declarăm „succes” și trecem mai departe

PARTENERI - GSP.RO Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează după 13 ani. Primele declarații

Playtech.ro BREAKING: Anamaria Prodan a amenințat că se SINUCIDE? Detalii halucinante despre despărțirea de Laurențiu Reghecampf

Observatornews.ro Surse: Incident între Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Antrenorul a anunţat la 112 că îi este teamă să nu îşi facă singură rău

HOROSCOP Horoscop 18 iunie 2021. Leii acordă mai multă atenție părții frumoase a vieții, relaxării și deplasărilor

Știrileprotv.ro Reacția UEFA după ce Cristiano Ronaldo și alți fotbaliști au luat sticlele de pe masă. Ce se va întâmpla cu jucătorii care vor repeta acest gest

Telekomsport ATENŢIE! VIDEO ŞOCANT. Filmarea cu accidentul teribil în care a murit celebrul sportiv

PUBLICITATE Sărbătorește încrederea în tine și respectul pentru mediu cu noua colecție sustenabilă de costume de baie H&M (PUBLICITATE)