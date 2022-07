„Eu am terminat Dreptul, nu am mai continuat în domeniu, mi-am dat seama că sunt puțin cocalar, am început cu cel mai bun prieten al meu să facem ceva în online, am zis să încercăm să facem ceva, ca poate devenim buni. Filmam în fiecare zi cate o farsă, după un an am avut un blocaj, ca toată lumea ne cunoștea în Cluj, nu aveam bani sa venim la București.

Am transformat totul într-un business, după doi ani am plătit un copywriter pentru idei. Video-urile astea mă făceau să mă simt bine, nu neapărat ca făceam bani.”, a declarat el.

Mircea Bravo are mare succes și când apare alături de tanti Lenuța, care joacă rolul bunicii lui, „Am o chimie cu tanti Lenuța. Am descoperit-o când ne-am decis să rămânem la Cluj, ea era semicunoscută înainte, avea o rubrică la o emisiune locală, ne-am dat seama ca se potrivește când ea mă ceartă. Ea e mai grijulie așa cu mine. E cel mai natural om pe care îl cunosc”, a spus el, care a făcut și dezvăluiri despre „Mirciulică”, fiul său care va apărea în luna octombrie.

„Anul trecut am filmat un film, ne-am specializat pe comedie cumva, am scris comedia cu aceeași echipă, filmul se numește Mirciulica, în care este vorba despre un tânăr care a făcut Dreptul, a dat un examan la care nu a intrat ți a fost nevoit să se mute cu părinții. Filmul are o oră jumate”, a mai mărturisit Mircea Bravo.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În luna iunie, Mircea Bravo s-a căsătorit. Soția lui e Georgina, tânăra care preferă să stea departe de camerele de filmat. „Ne-am cunoscut în 23 iunie și am fi vrut să facem nunta după un an. Am înțeles că era post, așa că am pus-o în 16.

Recomandări Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost împușcat în timpul unui discurs. Momentul atacului – VIDEO

Pe Georgiana am cunoscut-o printr-o cunoștință comună, chiar prin artista care joacă rolul mamei în filmulețele mele. Mi-a spus, ‘Mircea, am pentru tine o fată foarte simpatică, o fată cu bun simț. Și mi-a făcut cunoștință cu ea. Nu mă știa dinainte. Am avut niște interacțiuni normale, naturale și m-am bucurat de ele”, a mai declarat Mircea Bravo în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Cine e Mircea Bravo

Mircea Bravo e vlogger. El e acum celebru pe internet, însă în urmă cu câțiva ani a trecut prin clipe grele. „Mi-am pierdut un dinte acum vreo șase ani. Am stat știrb până mi-am făcut bani din internet și din toate astea. Nu aveam bani de dentist. Acum mi-am pus dintele și aparatul dentar. Deci vreo șase ani am stat fără un dinte, pe care l-am pierdut la o beție la mare, la Mamaia. Ar fi tare să-l mai găsesc acum să-l fac medalion, să-l pun la gât!”, spunea Mircea Bravo pentru Click.

GSP.RO „E cel mai inteligent om din lume și n-a muncit o zi în viața lui”. Românul în fața căruia își scoate Ion Țiriac pălăria

Playtech.ro Occidentul, ZGUDUIT de cel mai nou avertisment. Cine îl demască pe Vladimir Putin: „Este gata să redeseneze granițele și să distrugă Europa”

Observatornews.ro Copilă ucisă pe o trecere de pietoni din Târgoviște. Fata de doar 13 ani a fost aruncată 20 de metri după impact

HOROSCOP Horoscop 8 iulie 2022. Vărsătorii au anumite atuuri care le conferă o siguranță pe plan profesional, dar nu progresează

Știrileprotv.ro VIDEO. Momentul în care Shinzo Abe a fost împușcat în piept, în timp ce ținea un discurs în orașul Nara

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Your style. Your story: Zalando este locul unde găsești piesele care îți exprimă perfect personalitatea

PUBLICITATE Cum arată în cifre starea de sănătate a românilor și ce soluții avem la îndemână pentru a le îmbunătăți?