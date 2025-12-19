Mihaela Rădulescu traversează cea mai dificilă perioadă din viața ei. La cinci luni de la moartea lui Felix Baumgartner, vedeta a primit o nouă lovitură: mama sa s-a stins din viață, chiar înainte de Sărbătorile de iarnă. Fosta profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț a fost implicată și în educația lui Ayan, fiul Mihaelei.

În ultima perioadă, Mihaela Rădulescu a fost văzută făcând vizite nocturne la Spitalul Elias din Capitală, iar pe chipul său se putea observa tristețea. La scurt timp după ce s-a aflat de moartea mamei sale, Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj dureros, scris în dreptul unei imagini cu Felix Baumgartner.

„Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul și îmbrățișările lui mai mari decât viața, de felul lui de a-mi spune că totul va fi… Bine. Bine. Cum aveam nevoie de minunata mea mamă și de familia mea când a murit Felix. Și eu am pierdut-o pe mama și asta doare ca naiba. Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea șocanți, prea repede, prea tragici, prea devreme unul după altul… Îmi tot spun că voi sta drept și voi lua orice viață mă provoacă. Mama mea uimitoare nu a fost bolnavă, doar că a suferit prea mult pentru ceea ce am trecut eu în ultimele 5 luni, până în punctul în care inima ei nu a mai putut suporta. Mamele bune, iubitoare, sincere vor simți mereu durerea copiilor lor… Dublu. Intr-o zi cand voi fi mai puternica va voi spune toata povestea vietii mele in ultimele 5 luni pentru ca sunt multe lectii de invatat pentru toti din ea.

Deocamdată, vă rog să-mi permiteți să spun un enorm MULȚUMESC pentru fiecare persoană care a avut grijă de mama mea la Spitalul Elias, echipa Neurologie. Dr Petrescu a ținut-o pe mama în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală atâta timp pentru că pur și simplu este cea mai bună doctoriță. Nu știu cum să le mulțumesc tuturor odată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, medic, terapeut- Sunteti ingeri cu totii.

Mi-am petrecut fiecare zi pe care am putut-o cu mama și a fost al naibii de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor, pentru nimeni. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…. Mulțumesc tuturor prietenilor mei care au fost alături de mine și fratele meu”, a fost mesajul transmis de Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu a fost nevoită să revină urgent în România pentru a fi alături de mama sa. Aceasta mergea frecvent la Spitalul Elias, însoțită de un bărbat mai în vârstă.

Dispariția lui Felix Baumgartner a marcat profund viața Mihaelei Rădulescu. Relația lor, una puternică și asumată public, s-a încheiat brusc, iar lunile care au urmat au fost dominate de retragere și suferință.

În acest context fragil, moartea mamei sale reprezintă o nouă încercare majoră, venită într-un moment în care vedeta nu reușise încă să își recapete echilibrul emoțional.

