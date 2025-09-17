Cum a slăbit Ioana State 20 de kilograme. Acum este complet schimbată: „Transformarea a început cam prin mai”

Ioana State se mândrește cu o schimbare impresionantă, după ce a reușit să slăbească 20 de kilograme. Procesul a început în luna mai, însă nu a fost deloc unul ușor. Inițial, comedianta a recunoscut că a încercat să piardă rapid în greutate prin înfometare, însă rezultatul a fost invers: s-a îngrășat la loc.

Ulterior, Ioana State a decis să abordeze o strategie sănătoasă și echilibrată. A renunțat complet la zahărul procesat, a înlocuit dulciurile cu fructe și a eliminat sucurile și băuturile alcoolice din alimentație. În plus, a redus consumul de făinoase, a evitat combinațiile nesănătoase de alimente și a introdus treptat mese mai simple și mai naturale.

„Secretul de data aceasta a fost răbdarea. Transformarea a început cam prin mai, nu s-a întâmplat brusc, diferența e între 15-20 kg. Spun răbdare pentru că în trecut apelam la cel mai prost mod, acela cu «foamea», care mă scăpa rapid de 10 și mi le dădea înapoi imediat, chiar «plus TVA». Nu am mai consumat zahăr procesat decât foarte rar, în momentele în care am simțit poftă am căutat să consum fructe. Ajută și faptul că nu beau sucuri de fel, dar am avut grijă și să beau apă constant pe parcursul zilei. Apa ajută enorm, citiți cât de importantă e hidratarea corectă atât în eliminarea toxinelor cât și la aspectul pielii. Nu e nicidecum vorba despre a te «umfla» cu apă ca să te simți plin”, a scris Ioana State, pe Facebook.

Ioana State nu a mai consumat făinoase și alcool

Comedianta a povestit că a acordat mai multă atenție hidratării, a început să își regleze somnul și ia în calcul să facă sport în mod regulat. În paralel, a apelat și la câteva tratamente corporale care au ajutat-o să scape de grăsimea încăpățânată.

„Am evitat pe cât posibil făinoasele, nu pizza, nu paste. Am mâncat cât mai curat, fără combinații de 12437 alimente la o masă. Am mâncat când mi-a fost real foame nu doar un pic poftă. Ajută că nu consum alcool, decât foarte rar și atunci un amaretto sour (care e ca și un desert că e dulce ca naiba). Mi-am făcut lunile trecute analizele de sânge și am aflat ca am deficit de vitamina D (sau aveam; că acum iau deja de 3 luni suplimente). Am înțeles că vitamina D e importantă în această poveste. Ajută că nu pierd nopțile și chiar dacă adorm târziu acasă și muncesc mult, caut să mă odihnesc măcar 6-7 ore pe noapte”, a mai spus ea.

Rezultatele nu au întârziat să apară, iar Ioana se declară mai energică și mai încrezătoare ca oricând, demonstrând că schimbările sănătoase dau cele mai durabile rezultate.

