Stiri Mondene Cum arată fiica lui Mugur Mihăescu. Ivona are 21 de ani și studiază în Marea Britanie. “Am decis împreună cu soţia mea să avem încredere totală în ea” De Livia Lixandru, . Ultimul update Marți, 17 noiembrie 2020, 11:07

Mugur Mihăescu este un tată mândru. Are 53 de ani și o fiică în vârstă de 21 de ani, care studiază departe de România. Actorul a vorbit despre relația pe care o are cu Ivona și ce așteptări are de la aceasta.