Iulia Vântur nu și-a ascuns niciodată admirația pentru Ricky Martin, iar întâlnirile cu artistul internațional au devenit, în timp, momente cu o puternică încărcătură emoțională pentru ea. Stabilită de mai bine de un deceniu în India, unde și-a construit o carieră solidă în muzică și actorie, iubita lui Salman Khan continuă să își urmeze visurile și să trăiască experiențe pe care, spune ea, le-a „manifestat” cu încredere.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Cu ceva timp în urmă, Iulia Vântur a bifat un moment important în parcursul ei artistic, când a urcat pe scenă în deschiderea concertului susținut de Ricky Martin în Dubai. Pentru vedetă, nu a fost doar o reușită profesională, ci și o confirmare personală că pasiunea, perseverența și credința în propriile visuri pot aduce rezultate spectaculoase.

Recent, destinul i-a mai oferit o surpriză: Ricky Martin a susținut un concert la București, iar Iulia Vântur a avut ocazia să îl întâlnească din nou, de data aceasta chiar în țara ei natală. Artistul a impresionat publicul cu energia sa debordantă și cu un show intens, iar pentru Iulia momentul a fost cu atât mai special. Emoționată, aceasta i-a cerut un autograf, nu pe un album sau afiș, ci chiar pe bluza pe care o purta, transformând întâlnirea într-o amintire personală și unică.

Mesajul transmis de Iulia Vântur după întâlnirea cu Ricky Martin

„Dacă mă cunoști, știi deja cât de mult îl iubesc pe Ricky Martin.

Aceasta este povestea mea… vezi până la final!

Ricky Martin este mai mult decât un artist pentru mine, este dovada că visele devin realitate atunci când le dorești din toată inima, cu sinceritate și credință. Am vizualizat acest moment, l-am simțit, am știut în sufletul meu că, într-o zi, voi avea șansa să îl întâlnesc pe scenă, prin muzica mea. L-am scris în cer, am semnat pentru asta și s-a întâmplat.

Anul trecut, când am cântat în deschiderea concertului său din Dubai, a fost un moment extrem de important pentru mine, mai mult personal decât profesional. Am simțit puterea manifestării mele. Mi-a dat încrederea să îmi ascult intuiția și m-a făcut să înțeleg, încă o dată, că suntem cu adevărat creatorii propriilor noastre vieți.

Alege cu grijă ce manifești și crede, crede în tine și în puterea Forței Supreme.

Exact după un an, am avut bucuria de a-l întâlni din nou pe Ricky Martin, de data aceasta în țara mea, România.

A incendiat scena, a făcut oamenii fericiți. Aceasta este misiunea unui artist adevărat… să aducă bucurie, să facă oamenii să simtă! Îți mulțumesc, Ricky Martin, pentru una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea”, a fost mesajul transmis de Iulia Vântur.

Iulia Vântur a împărtășit bucuria momentului și cu fanii săi, mărturisind că Ricky Martin reprezintă pentru ea dovada vie că visele pot deveni realitate atunci când sunt dorite cu sinceritate. Reîntâlnirea din București a venit ca o încununare a unui parcurs în care muzica, emoția și încrederea în sine s-au împletit perfect, iar artista româncă a plecat cu încă o poveste de suflet, pe care o va purta mult timp de acum înainte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE