De Livia Lixandru,

Victor are acum 25 de ani, lucrează în străinătate, iar mama lui spune că este mai înțelept decât ea.

„29 marie 1994 era într-o marţi, la ora 9 în Spitalul Universitar. Am făcut cezariană de frică, era să mor de la anestezie. Copilul s-au născut cu un plămân nefuncţional. Doctorii mi-au spus că pot să mai încerc după. Am vrut să mor şi apoi m-am rugat. Şi am promis să fiu cuminte cum mama m-a învăţat şi nu am ascultat-o.

Şi s-a făcut bine. Şi este master diver. E adult acum. Cu carte de muncă. Nici un sacrificiu nu este prea mare pentru puiul tău. Oricât de mare este tot pui rămâne. L-am învăţat tot ce m-au învăţat ai mei părinţi. E mai înţelept ca mine”, a mărturisit Monica Tatoiu pe un site de socializare.

„Fiul meu a studiat 13 ani la Şcoala Americană care nu e acreditată. Mi-a zis că am făcut cea mai mare greşeală că l-am trimis acolo.Toţi elevii care au venit în clasa a noua le-au luat-o înainte.

Nu faceţi ca mine. L-am trimis acolo de la grădiniţă. Dacă mi-l dădeau afară, că mi-am băgat nasul unde nu îmi fierbe oala, nişte chestii cu finanţări, putea să rămâna pe dinafară, iar asta însemna că trebuia să reînceapă totul de la clasa întâi.

Am aflat că şcoala nu avea acreditare. Aceasta este greşeala părinţilor care nu se informează despre statutul şcolilor private. Costă 18.000 de euro, dar la mine a fost parte din contract şi plătea compania”, a spus Tatoiu la E OK să fii vedetă?!