Cum au fost surprinși recent Maria și Marius Avram de la Insula iubirii 2025. Sunt în continuare împreună

Deși nu s-au difuzat încă toate episoadele celui mai recent sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, finalul pentru un cuplu este deja cunoscut. Maria și Marius, împreună de aproape 11 ani și căsătoriți de ceva vreme, au decis să își continue relația, în ciuda unui episod de infidelitate și a momentelor tensionate trăite pe parcursul filmărilor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Cei doi locuiesc în Marea Britanie și au construit pas cu pas o viață comună, cu planuri importante. Totuși, relația lor a fost pusă la grea încercare, atât înainte de emisiune – când Marius a fost infidel – cât și în timpul show-ului. Pe insula băieților, Marius, aflat sub influența alcoolului, a adormit lângă ispita Naba, provocând nemulțumirea Mariei. La rândul ei, pe insula fetelor, Maria s-a apropiat de ispita Cătălin, cu care a schimbat mesaje cu subînțeles și a dansat în repetate rânduri.

Maria și Marius Avram au fost văzuți împreună, după finalul Insula iubirii 2025

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Recent, CANCAN.ro a publicat imagini cu cei doi surprinși pe aeroport, întorcându-se dintr-o călătorie. Maria a optat pentru un look relaxat – tricou negru oversized, pantaloni asortați, șapcă și rucsac – în timp ce Marius a purtat un outfit casual, cu tricou, pantaloni scurți și șapcă. Cei doi au păstrat o oarecare distanță, fiind surprinși de fotografi mai mult concentrați pe telefoane. La sosirea taxiului, au urcat împreună în mașină și au plecat spre locuință.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE