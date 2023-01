Înainte cu câteva zile de Anul Nou, Dan Negru a plecat împreună cu familia lui în India, acolo unde a vrut să scape de Revelion, fiindcă indienii nu petrec în noaptea dintre ani. Când se afla într-un tur la Taj Mahal, ghidul a auzit că prezentatorul este din România și l-a întrebat dacă a auzit de Lula. Dan Negru nu a știut despre cine este vorba, apoi când ghidul a spus despre Salman Khan și-a dat seama despre cine e vorba, de fapt.

„Am sunat-o pe Iulia Vântur din New Delhi și i-am spus că un ghid cu care am fost la Taj Mahal, auzind că sunt din România, m-a întrebat dacă am auzit de Lula. Nu știam care Lula, dar apoi omul mi-a spus de Salman Kahn și mi-am dat seama că e vorba de Iulia. I-am povestit asta la telefon”, mărturisește Dan Negru pentru unica.ro.

Iulia Vântur s-a mutat în India în urmă cu mai mulți ani, acolo unde trăiește o frumoasă și discretă poveste de dragoste alături de Salman Khan. Fosta prezentatoare de la PRO TV este faimoară în țara iubitului ei, iar indienii o îndrăgesc.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Recomandări Comuniunea om, natură, business de la Romsilva. Cine sunt și cât câștigă oamenii care decid soarta pădurilor și a vânatului din România

Motivul pentru care Iulia Vântur s-a mutat în India

Au trecut aproape 10 ani de când Iulia Vântur a fost prima dată în India și a decis că acolo va locui. Ea l-a cunoscut pe Salman Khan, care i-a devenit iubit și de ceva ani formează un cuplu discret. Dacă la început nu a vrut să recunoască relația, ulterior a făcut publică povestea de iubire pe care o trăiește alături de actorul indian.

„Nu sunt zece ani de când am plecat în India, ci de când am descoperit viața în India, m-am mutat după vreo alți câțiva ani de vizite. Și pe atunci am făcut tot ce am simțit, era o lume total nouă, fascinantă, însă atunci când te gândești să renunți la tot ce ai clădit în ani de muncă și implicare și să o iei de la capăt într-o lume nouă, te cuprinde teama.

„Eu am devenit adult în India”

Știi… chiar ieri cineva îmi explica de ce la anumite procesiuni, pooja, ritualuri în India, se fac acele desene superbe (rangoli) din orez, direct pe podea. Nu sunt făcute pe un suport, nu sunt lipite, fixate, iar la final, după ore în șir de muncă, ei le strâng și toată acea frumusețe de desen se risipește. Motivul? Tocmai pentru a învăța să te detașezi de lucruri, să ai libertatea de a te transforma, de a evolua.

Recomandări Europarlamentar din Olanda, țara care a scăpat de câinii fără stăpân: „România îi ucide de zeci de ani, fără niciun rezultat. Asta spune totul”

Eu cred că am avut curajul, nebunia și încrederea că, dacă îmi voi urma sufletul, nu am cum să sfârșesc rău! Și am avut curaj să șterg de pe podea acea rangoli, să mă detașez de tot ce aveam înainte și de tot ce reprezentam, mai ales pentru cei din jur, și să mă las liberă să creez din nou, să mă transform. Pentru mine, India a fost o călătorie de viață, eu am devenit adult în India”, a povestit Iulia.

GSP.RO Shakira, agresată de mama lui Pique? Imaginile controversate care fac înconjurul presei internaționale. Ce i-a făcut soacra și cum a reacționat fostul fotbalist. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Momentul în care Camilla a fost fotografiată în costum de baie! A ieşit scandal în Familia Regală, Charles şi Regina nu au fost deloc încântaţi

Viva.ro Îl recunoști? Oamenii treceau pe lângă el în aeroport, fără să aibă habar că este chiar unul dintre cei mai importanți bărbați din România

Observatornews.ro Făina de greiere poate fi cumpărată şi în România, la un preţ uriaş. Cât costă un kilogram

Știrileprotv.ro O femeie a plătit un asasin cu 22.000 de euro pentru a ucide un bărbat cu care a avut o aventură: „Să arate ca un accident”

FANATIK.RO Preotul Paul Negoiță a dezvăluit cum se face corect pomana. Regulile pe care credincioșii trebuie să le respecte

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 27 ianuarie 2023. Scorpionii au la dispoziție o zi în care pot regla anumite probleme, de exemplu lipsurile din relațiile lor

PUBLICITATE S-a lansat primul Centrul de Medicină a Stilului de Viață – Better Me. Cum te poate ajuta și unde se află