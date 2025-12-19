Programul magazinelor Auchan, modificat

De Crăciun, programul magazinelor, inclusiv Auchan, va suferi modificări. Află la ce oră închid magazinele Auchan de Crăciun 2025, conform programului anunțat de retailer.

În perioada 16 – 23 decembrie 2025, magazinele Auchan se vor deschide de la 07.00 și se vor închide la ora 22.00 sau chiar 23.00. Pe 24 decembrie 2025, ora deschiderii va fi de la 07:00, iar ora închiderii va fi 18.00.

Pe 25 decembrie 2025, toate magazinele Auchan vor fi închise, cu excepția hypermarketului Auchan Cotroceni.

Program Auchan de Crăciun 2025

19 – 23 decembrie: 7.00 – 22.00

24 Decembrie: 07:00 – 18:00 (excepție Cotroceni)

25 Decembrie (Crăciun): ÎNCHIS (excepție Cotroceni)

26 Decembrie: 10:00 – 22:00 ora normală de închidere

Program Auchan Cotroceni de Crăciun 2025

În zilele 16 – 17 Decembrie și 23 Decembrie: 07:00 – 23:00

24 Decembrie (Ajunul Crăciunului): 07:00 – 19:00

25 Decembrie (Crăciun): 14:00 – 22:00

26 Decembrie (A doua zi de Crăciun): 10:00 – 22:00

Bringo – livrări Auchan de Crăciun 2025

1- 23 decembrie: 08.00-22.00

24 decembrie: 08.00-17.00

25 decembrie: închis

26 decembrie: 10.00-22.00

27-30 decembrie: 08.00-22.00

Despre Auchan

Auchan este un retailer multinational francez, cu sediul central la Lille, Franța. Compania este controlată de familia Mulliez ce deține și Leroy Merlin, Decathlon, Norauto, Kiabi, Pimkie, și este prezentă în Franța, Italia, Spania, Portugalia, Luxemburg, Polonia, România, Ungaria, Rusia, China și Taiwan.

Denumirea Auchan provine din limba franceză, fiind un omofon pentru Hauts-Champs, un cartier în Roubaix, unde s-a deschis primul magazin. Auchan a mai operat și în Mexic 1996-2003,SUA 1988-2003,Argentina 1997-2007,Italia 1989-2019,Thailanda 1992-2006.

În România, primul hipermarket Auchan a fost inaugurat la 7 noiembrie 2006, fiind amplasat în cartierul Titan din București.

Vezi şi programul de Crăciun 2025 al altor magazine (Lidl, Kaufland, Penny, Profi, Mega Image, Carrefour și La doi Pași).