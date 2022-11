Au trecut aproape 10 ani de când Iulia Vântur a fost prima dată în India și a decis că acolo va locui. Ea l-a cunoscut pe Salman Khan, care i-a devenit iubit și de ceva ani formează un cuplu discret. Dacă la început nu a vrut să recunoască relația, ulterior a făcut publică povestea de iubire pe care o trăiește alături de actorul indian.

Într-un interviu pentru Revista VIVA!, Iulia Vântur a vorbit despre mutarea sa în India. Vedeta a povestit ce a determinat-o să renunțe la viața plină de succes din România pentru un nou început pe alt continent.

„Nu sunt zece ani de când am plecat în India, ci de când am descoperit viața în India, m-am mutat după vreo alți câțiva ani de vizite. Și pe atunci am făcut tot ce am simțit, era o lume total nouă, fascinantă, însă atunci când te gândești să renunți la tot ce ai clădit în ani de muncă și implicare și să o iei de la capăt într-o lume nouă, te cuprinde teama.

„Eu am devenit adult în India”

Știi… chiar ieri cineva îmi explica de ce la anumite procesiuni, pooja, ritualuri în India, se fac acele desene superbe (rangoli) din orez, direct pe podea. Nu sunt făcute pe un suport, nu sunt lipite, fixate, iar la final, după ore în șir de muncă, ei le strâng și toată acea frumusețe de desen se risipește. Motivul? Tocmai pentru a învăța să te detașezi de lucruri, să ai libertatea de a te transforma, de a evolua.

Recomandări Sănătatea românească depinde de firmele verișorilor? În loc să construim sute de spitale, noi promitem că zugrăvim câteva zeci

Eu cred că am avut curajul, nebunia și încrederea că, dacă îmi voi urma sufletul, nu am cum să sfârșesc rău! Și am avut curaj să șterg de pe podea acea rangoli, să mă detașez de tot ce aveam înainte și de tot ce reprezentam, mai ales pentru cei din jur, și să mă las liberă să creez din nou, să mă transform. Pentru mine, India a fost o călătorie de viață, eu am devenit adult în India”, a povestit Iulia.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Deși avea o carieră de succes în România, Iulia Vântur a vrut și mai mult pentru ea. Fosta prezentatoare a povestit ce a învățat din această schimbare în viața ei.

„Viața în România mi-a adus multe lucruri frumoase, sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit acasă. Atunci însă funcționam oarecum după mentalitatea nu e îndeajuns de bine. Aveam o carieră frumoasă, însă simțeam că nu am reușit să mă exprim îndeajuns. Dacă te uitai la viața mea, totul era chiar bine! În acel portret, totul părea ideal, însă eu știam că valoarea mea esențială nu a fost încă explorată.

Recomandări „O să ne zboare pe toţi de aici!”. Locuitorii din Doiceşti au aflat din întâmplare de demolarea turnurilor de peste gard, unde se ridică minicentrala nucleară

În plus, când trăiești pentru mulți ani într-o imagine publică, începi să pierzi contactul cu ține însăți. În India, am fost nevoită să revin la mine, tocmai pentru că nu aveam deja o identitate în acea țară sau mi se atribuia o identitate care nu avea absolut nicio legătură cu mine, născută doar din speculații. În India, nu am mai avut statutul, imaginea, mediul cunoscut, a trebuit să mă reinventez într-un fel. De la un capăt la altul. În India, am învățat valoarea lucrurilor pe care le am deja, tocmai pentru că am avut senzația că le-am pierdut. Nu am pierdut nimic, totul s-a adăugat”, a mai declarat artista.

„Tata mi-a spus că e mai bine să fii regină în orașul tău decât slugă în lume”

Deși i-a fost greu să se despartă de familie, Iulia Vântur și-a urmat visul. Ea are o relație foarte apropiată cu părinții ei, pe care îi vizitează destul de des. Tatăl fostei prezentatoare i-a spus o vorbă pe care ea a contrazis-o.

„Tata mi-a spus că e mai bine să fii regină în orașul tău decât slugă în lume. Însă eu cred că o regină… e regină, oriunde ajunge în lume!”, a dezvăluit Iulia Vântur.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un nou scandal, Anamaria Prodan îl dă în judecată: „Trebuie să plătească pentru ce a făcut”

Playtech.ro Părintele Calistrat, REACŢIE uluitoare după ce a lovit o femeie! Legătura NEŞTIUTĂ până acum dintre cei doi

Viva.ro O mai ții minte pe Veronica, din filmul cu același nume? Cum arată Lulu Mihăescu la 53 de ani

Observatornews.ro În 2012 plecau în Spania, dar gândul le era doar la România. Cum s-au schimbat părerile Denisei şi ale lui Alex în 10 ani

Știrileprotv.ro Caz rar în România. Două surori s-au născut exact în aceeași zi, în ani diferiți | GALERIE FOTO

FANATIK.RO Cele șase orașe din lume care se vor scufunda înainte de 2030. De ce se întâmplă lucrul acesta, de fapt

Orangesport.ro VIDEO | Un jandarm din Galaţi şi-a agăţat în gard spray-ul lacrimogen şi acesta s-a descărcat în public. Momente ireale

HOROSCOP Horoscop 11 noiembrie 2022. Capricornii ajung la concluzii dintre cele mai pesimiste în legătură cu evoluția viitoare a relației de cuplu

PUBLICITATE LIVE! PROMO CODE ȘI DISCOUNT-URI LA PRODUSE AVON