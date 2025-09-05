Chiar dacă Anamaria Ionescu a lucrat în trecut și la PRO TV, acolo unde a făcut parte din echipa emisiunii „Vorbește Lumea”, ea și-a însoțit partenerul în anul 2024 la show-ul de la Antena 1.

Într-un interviu pe care ni l-a acordat în exclusivitate, Tudor Ionescu ne-a vorbit atât despre felul în care se comportă el în spatele camerelor de filmat, când nu este pe scenă sau la TV, dar și cum își caracterizează soția.

„Mi-e greu să vorbesc despre mine, nu știu cu ce ar trebui să încep. Îmi place să stau singur când nu am treabă și am câteva ore în care să îmi revin. Să mă refac, să dorm sau să mă uit la filme vechi. Sau pur și simplu stau pe terasă.

Petrec timp cu fetele, vorbesc si povestesc mult cu Ilinca, fiica mea, îi răspund la întrebări. Timpul petrecut cu ea este foarte important pentru mine și evident că și pentru ea. Anamaria Ionescu este o femeie inteligentă, frumoasă, prietenul meu cel mai bun, suportul meu și al familiei noastre”, a spus Tudor Ionescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Referitor la cariera lui, am vrut să aflăm de la artist dacă a găsit secretul industriei muzicale, deoarece aproape toate piesele pe care le lansează Fly Project ajung în topurile naționale sau internaționale.

„Eram foarte bogat dacă aveam un secret al hiturilor sau al succesului. Piesele Fly Project transmit emoție. Dacă reușești să faci asta cu muzica, ea va a ajunge la oameni. Oamenii se bucură pe muzica Fly Project! Primesc filmări din diverse locuri cu oameni distrându-se pe muzica mea și asta e cea mai bună motivație de a continua, de a vrea să fac din ce în ce mai bine”, a încheiat Tudor Ionescu interviul pentru Libertatea.