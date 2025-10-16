Cei doi, care sunt iubiți, reușesc să treacă peste aproape toate probele cu bine și chiar au pus mâna deja și pe patru amulete de câte 1.000 de euro fiecare.

Ce spune Emil Rengle despre certurile de la Asia Express 2025

Libertatea a stat de vorbă cu Emil Rengle, după ce filmările pentru Asia Express 2025 au ajuns la final, astfel că dansatorul, care este și coregraf, ne-a dezvăluit cum s-a înțeles cu Alejandro Fernandez în timpul competiției, dar și cum acesta s-a schimbat după o lună petrecută în show-ul de la Antena 1.

„O relație sănătoasă în care nu există argumente și ceartă, nu cred că e o relație sănătoasă. Noi ne certam de la chestii prostești: că unul voia la stânga, unul voia la dreapta. Deci nu erau certuri foarte mari. Dar bineînțeles că au existat, mai ales în momentele în care nu ne mergea bine. Când ne mergea bine, eram foarte fericiți, nu ne certam, era pace pe pământ. În momentul în care nu ne ieșeau lucrurile cum ne planificam, se scutura un pic pământul pe sub picioarele noastre.

Dar nu cred că am fost noi ăia care s-au certat cel mai mult în emisiunea asta. Băi, s-au certat mulți și cu de toate. Dar eu cred că noi am reușit să… Noi le-am ținut pe ale noastre în casă, știi? Noi le-am avut pe ale noastre, unul cu celălalt”, a spus Emil Rengle în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat cine a codus echipa, dacă el sau Alejandro Fernandez, Emil Rengle a precizat că sarcinile au fost împărțite în mod egal, dar că el a fost cel care s-a descurcat cel mai bine la autostop.

Cum s-a schimbat Alejandro Fernandez după o lună în show-ul de la Antena 1

„Pe rând. La autostop, eu 100%. Deci am făcut rost de toate mașinile că aici, na… sânge de român! Nu te lași. Adică eu, dacă… Eu nu închideam ușa! Eu nu mă… Adică nu exista, dacă oprea mașina, gata, mașina nu mai scăpa. Eu eram în mașină, nu se putea. Alejandro are educație din Anglia, e mai politicos, e mai ca în Vest.

Dacă ne-a refuzat, dacă nu s-a uitat frumos, hai să nu deranjăm, să nu știu ce… Să vedeți voi cum se transformă Alejandro al meu în român într-o lună… Am făcut de toate! Am dansat, i-am blocat, i-am împins… numai ca să ne ia și să ne ducă unde vrem noi. Suntem competitivi”, a adăugat celebrul dansator și coregraf.

Referitor la cazare, deoarece foarte mulți concurenți se plâng de acest aspect la Asia Express 2026, Emil Rengle a dezvăluit că a învățat unele lucruri importante.

„Eu cred că la toată lumea cazarea a fost rea. Adică locurile în care găseam să ne cazăm erau… cum erau! Dar cred că poate în primele zile era șocant, după care am început să învățăm că oamenii care nu aveau foarte mult de oferit, ne ofereau, totuși, cel mai mult. Iar casele și oamenii care aveau potențial financiar, nu erau deschiși să ajute, nu ne primeau. Și în general, de când m-am întors din «Asia Express», mereu spun că emisiunea asta este o lecție de viață. Te schimbă, n-ai cum să nu te schimbi acolo ca om și ca mentalitate”, a încheiat Emil Rengle interviul pentru Libertatea.

