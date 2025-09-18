Cuprins:
„Pfff… Nu-i nimeni ca noi 😀 Suntem de râsu curcilor. Avem păreri despre orice, pe care oricum nimeni nu le ia în seamă. Noi, mereu fără echilibru! Pentru că butoaiele goale fac cea mai mare gălăgie!”, a scris Dan Negru pe Facebook.
Lipsa dezbaterilor publice în România
El a punctat lipsa de consistență a dezbaterilor publice din România, comparând-o cu realități din alte țări: „Avem păreri despre dezbaterile lui Charlie Kirk, noi, ăștia care n-am fost în stare să avem o dezbatere prezidențială. Trăncănim zilnic despre drone și avioane, noi, ăștia care nu mai suntem în stare să construim un avion românesc. Avem cu nemiluita talk-show-uri și opinii despre fotbal, de parcă Lamine Yamal ar juca la Voluntari. Noi, ăștia, ciuca bătăilor tuturor…”.
În aceeași notă, prezentatorul a ironizat interesul excesiv pentru politica internațională și pentru declarațiile fostului președinte american Donald Trump, în contrast cu statutul României: „Analizăm în direct, în regim de breaking news, fiecare declarație a lui Trump, fiecare dineu la care apare.
Noi, ăștia care nu intrăm în America fără viză! Avem opinii și dezbateri despre alianțe internaționale; știm noi mai bine ce ar trebui să facă americanii, rușii, chinezii, nemții sau indienii, noi, ăștia care mai facem 'vizite de stat prin Chișinău".
Dan Negru despre videochat
Totodată, Dan Negru a făcut referire la succesul industriei de videochat din România, remarcând lipsa oricărei dezbateri serioase în jurul subiectului: „România e încă pe primul loc în lume la videochat — cică 6% din PIB 😀 Ați auzit vreodată opinii sau talk-show-uri despre impozitarea sutelor de mii de videochat-iste românce? Campioanele mondiale.
Mi-ar plăcea să văd juma de milion de gagici la miting la Guvern cerându-și drepturile. Așa s-ar mai uita și Trump spre noi 😂”. Mesajul se încheie cu o trimitere la poetul George Bacovia, aniversat pe 17 septembrie: „În rest, Bacovia, aniversatu de ieri, avea dreptate: ‘Țară tristă, plină de humor”.
